Radioværten Peter Falktoft bliver i alvorlig grad tvunget til at tage sin dømmekraft op til revision i disse dage.

I august kom han i uvejr, efter han i podcasten 'Danmarks dræber #1' gik til angreb på tobaksindustrien. Problemet er, at han tidligere har arbejdet for dem ved at være konferencier til et event.

Og nu er den gal igen. DR kan i dag afsløre, at tandblegningsproduktet SmileBright, som Falktoft reklamerer for på sociale medier, kan være skadeligt for tænderne.

I reklamerne siger stjernen, som har 200.000 følgere på Instagram, at produktet er ufarligt.

Sådan så en af Peter Falktofts reklamer for SmileBright ud. Reklamerne er nu tilsyneladende blevet fjernet efter ønske fra Peter Falktoft. (Foto: Instagram)

'Ufarligt. Ingen tandlæger, der står med løftede pegefingre', siger han i en af videoerne ifølge DR. 'Der er ikke nogen farlige kemikalier i SmileBrights produkt', siger han i en anden.

Men ifølge DR's forbrugerprogram 'Kontant', indeholder SmileBright 75 gange den tilladte mængde ren brintoverilte i håndkøbsprodukter.

»Det kan give ætsninger. Især hvis man udsætter tænder og tandkød for den her behandling så ofte, som producenten anbefaler«, siger Helle Hornhaver, der er tandlæge og underviser på Tandlægehøjskolen på Aarhus Universitet, til 'Kontant'.

DR har kontaktet Peter Falktoft for at forelægge ham kritikken, og han svarer, at han nu kræver reklamerne fjernet fra sine sociale medier, og hvor de ellers florerer.

'Jeg har bedt firmaet bag produktet om en redegørelse. Jeg har desuden bedt firmaet om at fjerne annoncer og reklamer, hvor jeg optræder, indtil et tilfredsstillende svar foreligger', skriver han i en mail til 'Kontant'.

Han giver i mailen udtryk for, at han ser på sagen med stor alvor.

SmileBright benægter over for 'Kontant', at deres produkt overhovedet indeholder brintoverilte, men ønsker ifølge DR ikke at fremlægge dokumentation for det.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Peter Falktoft om sagen. 'Kontant' sendes på DR1 onsdag aften kl. 21.55, men kan allerede nu streames på hjemmesiden.