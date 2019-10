Et spirrende samarbejde mellem radioværten Peter Falktoft og virksomheden 'SmileBright' er visnet fuldstændig af.

Samarbejdet begyndte ellers med, at Peter Falktoft smilende kunne fremvise tandblegningsmidlet frem for sine mere end 200.000 Instagram-følgerne, som ihærdigt blev opfordret til at give produktet et skud, hvis de ville have et hvidere smil.

Et par uger senere fik piben så en helt anden lyd, da DR's forbrugermagasin 'Kontant' kunne afsløre, at 'SmileBright' indeholder intet mindre end 75 gange den tilladte mængde ren brintoverilte i håndkøbsprodukter, hvilket kan medføre alvorlige ætsninger på tænder og tandkød.

Og med ét var Falktofts korte stund som levende reklamesølje for virksomheden slut, og han bad 'SmileBright' om at fjerne alle de annoncer og reklamer, som han medvirker i.

Her slutter historien dog bestemt ikke.

I et Facebook-opslag fredag aften raser Peter Falktoft nemlig over, at 'SmileBright' tilsyneladende stadig bruger radioværtens hvide bisser som reklame for deres produkt.

'Firmaet er nu begyndt at bruge mig i annoncer igen, hvilket sker uden nogen form for samtykke. Dette er ikke i orden. Vi har bedt mediebureauet om at fjerne annoncer, men dette er ikke sket. Ligesom vi har bedt selve firmaet om det. Dette er heller ikke sket,' skriver Falktoft blandt andet i opslaget.

I opslaget skriver Peter Falktoft endvidere, at han ikke har modtaget den redegørelse, han har efterspurgt fra firmaet, og at han på nuværende tidspunkt ikke regner med at modtage den.

Sådan så en af Peter Falktofts reklamer for SmileBright ud. (Foto: Instagram)

'Firmaets seneste opførsel taget i betragtning, vil jeg opfordre til, at man ikke nærmer sig produktet med en ildtang samt anmelder enhver annonce med mit navn, såfremt den dukker op i dit feed,' skriver han.

Han skriver også, at han og 'hans hold' har valgt at tage juridiske skridt for at 'slippe ud af dette cirkus'.

'Jeg ville give min højre arm for at have været hele denne episode foruden,' skriver radioværten og fortsætter:

'Men foruden at have taget et lynkursus i kemi og derefter selv foretaget tests, så ved jeg ikke, hvordan man garderer sig mod situationer som denne. Det her er en farce, som både har gjort mig vred og ked af det.'

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Peter Falktoft, men ifølge hans manager, Anna Frank, har han ikke yderligere kommentarer.

B.T. kunne ellers godt have tænkt sig at høre Peter Falktoft om, hvad der er blevet af de penge, som han har fået i betaling for sit samarbejde med 'SmileBright'.

Derudover kunne vi også godt have tænkt os et svar på, hvorvidt han skulle have gjort sit hjemmearbejde bedre, før han indgik et samarbejde med virksomheden.

B.T. har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra 'SmileBright' om, hvorfor de stadig benytter Peter Falktoft som reklamefigur, selvom han offentligt har taget afstand til deres produkt. Frederik Sørensen, der er en af virksomhedens to danske direktører, er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.