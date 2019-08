Radioværten Peter Faltoft er kommet i modvind, efter det kom frem, at han i 2016 var konferencier til et arrangement, der var betalt af tobaksindustrien. En sag hovedpersonen nu selv kommenterer yderligere på.

I programmet 'Danske tilstande' på P3 fortalte Peter Falktoft, at han ikke ville gøre det om.

'Jeg fortryder ikke, at jeg sagde ja til jobbet dengang, men jeg ville absolut aldrig gøre det igen,' sagde han i programmet.

Peter Falktoft er i disse tider aktuel med podcastserien 'Danmarks Dræber #1' på P1, hvor han kritiserer tobaksindustrien, og det er det, der har fået radioværten i modvind.

Peter Falktoft har lavet podcastserien 'Danmarks Dræber #1' på P1. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Peter Falktoft har lavet podcastserien 'Danmarks Dræber #1' på P1. Foto: Thomas Lekfeldt

Tilbage i 2016 blev han nemlig hyret som konferencier af tobaksfirmaet British American Tobacco.

Peter Falktoft har selv tidligere i dag (onsdag red.) været ude på Facebook og kommentere hele omtalen i et langt opslag.

I 'Danske tilstande' på P3 forklarede Peter Falktoft ligeledes, at han ikke vil gemme sig bag uvidenhed tilbage i 2016.

'Det ville være for fattigt at gemme sig bag, at jeg ikke vidste, det var et tobaksarrangement, for det kunne jeg sagtens have været bevidst om, da jeg sad til briefingen inden jobbet,´ forklarede han og tilføjede:

'Jeg burde have nævnt konferencierjobbet i podcasten, men jeg havde fuldstændig glemt alt om den fest, der handlede om alt andet end at promovere tobak. Jeg lavede simpelthen grotesk mange konferencierjobs dengang.'

Peter Falktoft fortalte til sidst i dagens P3-program, at en mediestorm heller ikke får ham til at fortryde, at han tog jobbet i for tre år siden.

'Der er mange ting, jeg gerne vil lave om i mit liv, men et job som konferencier er ikke et af dem,' afsluttede han.

Det var Radio24syv, der tirsdag bragte historien om den erklærede rygehader.