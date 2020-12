Peter Birch har mistet sin mor blot to dage inden juleaften.

Det fortæller den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager, der også går under navnet 'Ulven Peter', på Facebook.

Her har han og lillebroderen Kasper, der ligeledes er kendt fra TV3-programmet, delt et billede af deres mor.

'Vores mor var et meget kærligt menneske, der altid engagerede sig i de personer, hun havde i sin omgangskreds, både privat og som pædagog, kontaktperson og i ungdomsskolen,' skriver han til billedet.

Og det bliver bekræftet i kommentarfeltet, hvor det vælter ind med varme hilsner og kondolencer fra personer, der kendte og husker Birthe fra ungdomsskolen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Peter Birch (@peterbirch888)

Desværre er det ikke muligt for de mange, der har kendt hende, at sige et sidste farvel, da bisættelsen vil ikke vil være åben for offentligheden grundet det aktuelle smittetryk som følge af coronapandemien.

Ønsker man at deltage i bisættelsen tirsdag formiddag, kan man dog skrive direkte til Peter eller Kasper Birch, lyder det.

Peter Birch deltog i 'Paradise Hotel' i 2010, hvor han også indledte et stormfuldt forhold til sin meddeltager Amalie Szigethy.

Fire år senere var også lillebror Kasper Birch med i realityshowet.