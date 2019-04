Ét løfte giver Peter AG publikum, der køber billet til en Gnags-koncert. Man skal nok blive underholdt.

»Så kan det godt være, at 'Gnags' er nogle gamle røvhuller, men I skal eddermame se en energi, der når længere end Seebach og alle dem,« siger han.

Han fortæller, hvordan hans vigtigste opgave er at underholde det pubikum, der kommer til koncerterne.

»Fuck musikken,« siger han med et smil.

Peter A.G. fotograferet på Sony Music i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Peter A.G. fotograferet på Sony Music i København. Foto: Bax Lindhardt

Med radiohits som 'Mr. Swing King' og 'De Vilde Kaniner' bag sig, er der sikkert mange, som ville mene, at musikken er en stor del af underholdningen.

Gnags er udkommet med et nyt album fredag 12. april, og der er lagt op til fest.

Den 66-årige musiker fortæller, at de i bandet, ledt an af ham selv og guitarist Per Frost, pønser de på, at have en robot med til deres shows.

De har ikke helt fundet ud af hvordan, men det er helt sikkert, at der kommer en robot på scenen. Forsangeren smiler bredt, når han fortæller om deres kommende elektroniske scenekompagnon.

Hader konfetti

Det nye album er det 23. album fra Gnags. Han og makkeren Per Frost har dog genfundet hinanden på de to seneste plader. Det foregående album, som hedder Nørd og det nye, der hedder Robot `n´Roll.

Og selvom Peter AG, som bor sammen med kæresten Anouska og deres 14-årige datter, lover en fest, så tager han ikke alle midler i brug.

»Vi spiller lige så hurtigt, der skal til og lige så højt, der skal til« siger sangeren og fortsætter:

»Så har vi måske ikke konfettikanon, men det er da også noget svineri. Jeg kan ikke ta' en konfettikanon. Jeg kan ikke lade være med at tænke på dem, der skal gå og rydde op.«

Når AG ikke smiler

Peter AG glæder sig til de 32 koncerter, der venter forude. Han kan godt lide at være på. Møder du ham inden koncerterne til gengæld, så er det ikke sikkert han hilser pænt.

»Så er jeg derude i min hjerne. Så går jeg ikke rundt og hilser og prøver at være høflig,« slår han fast.

Når man har været kunstner i mere end 50 år, så ved man nemlig, at det kræver hårdt arbejde, masser af dygtige folk, koncentration og nogle gange at være sig selv helt ind til benet, for at kunne klare det.

Læs om det og meget mere i søndagens store interview med Gnags forsanger.