Den danske filmproducer Peter Aalbæk Jensen fra Zentropa er gæst ved filmfestivalen i Cannes i Frankrig i disse dage for at promovere Lars von Trier-filmen 'The House That Jack Built', som bliver vist på mandag.

I den forbindelse har han også fået sig en kort snak med underholdningsmediet 'The Hollywood Reporter' om hans ageren over for sine ansatte, hvilket der kom fokus på i en artikel fra Politiken, da #Metoo-bølgen var på sit højeste i november sidste år.

»Jeg har altid været en munter fyr, og jeg har klasket fyre og kvinders numser i virksomheden i 20 år, men jeg har aldrig forsøgt at bolle med nogen. Men i disse dage opfatter man det anderledes end for fem, ti, femten år siden. Så jeg stopper med at klaske numser,« siger han.

Samtidig fortæller han til mediet, at han har tænkt sig at følge Zentropas nye etiske retningslinjer, der blev færdiggjort i april. Her fremgår det blandt andet, at mobning og chikane er uacceptabelt.

I november bragte Politiken historien, hvor flere tidligere kvindelige ansatte beskyldte Peter Aalbæk Jensen for at være frontfigur for en grænseoverskridende kultur med sexchikane, mobberi og ydmygelser som en del af dagligdagen. En sag som Arbejdstilsynet også gik ind i.

Kort efter historien om den påståede chikane og krænkelser blev offentliggjort undskyldte Peter Aalbæk Jensen, hvis han havde forulempet, chikaneret eller mobbet sine ansatte de sidste mange år.

»For 20 år siden væltede jeg rundt i en kæmpe brandert og spillede Kong Gulerod. Og selvfølgelig har jeg været et kvajhoved,« sagde Peter Aalbæk Jensen til BT.

På daværende tidspunkt bekræftede han ikke oplysningerne i avisens historie, som var båret af flere anonyme kilder, men undskyldte alligevel, hvis han havde gjort nogen kede af det.

»Jeg indrømmer, at jeg utallige gange, også flere gange end jeg har lyst til at tænke på, har været ad helvede til at høre på, og jeg indrømmer, at jeg har gjort dumme ting. Det er ikke det samme som, at jeg indrømmer, hvad jeg bliver beskyldt for,« sagde han dengang.