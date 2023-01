Lyt til artiklen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at danskerne drikker maksimalt ti genstande på en uge.

Men det gør den kontroversielle filmmand Peter Aalbæk ikke. Han kan nemlig drikke mere – meget mere.

Det fortæller han i 24syv-programmet 'Danmarks mindste nyheder'.

»Hvis jeg har en god uge, er jeg under 20 genstande. Og hvis det er en uge, hvor jeg er glad – man skal ikke tage det indenbords, hvis man ikke er glad, det er altså en dårlig cocktail – men hvis jeg er glad, så kan jeg sagtens drikke det dobbelte,« fortæller han i programmet.

Den 66-årige filmmand er i øjeblikket i gang med et projekt, hvor han skal skære ned på sit alkoholforbrug, da hans læge mener, at forbruget er for stort.

Derfor er han nu blevet opfordret til at indføre et nyt koncept i sit liv – han skal lære at drikke med måde.

»Jeg har aldrig været tæt på ordet 'mådehold'. Den grænse har jeg set som en stor fornøjelse at overskride. Men jeg bør, for at kunne blive ved med at drikke, lade være med at drikke så meget.«

Peter Aalbæk drikker kun efter mørkets frembrud, for det mener han selv er acceptabelt.

»Jeg har tidligere nydt meget at sidde og drikke mig i hegnet helt alene. Hvor der så kører nogle 70 millimeter AO-film i mit hoved af begravelsen og de hulkende masser, der står hele vejen ned ad Kirkestræde. Hvor jeg har kunnet køre mig helt op i en fatalistisk undergangsstemning af mig selv, mit liv og bortgangen,« siger han.

»Så har familien fundet mig næste morgen i fosterstilling et eller andet sted, og så har jeg kunnet tage tre-fire måneder igen, hvor jeg var kæk. Og så har man ligesom fået det ud. Det er et svaghedstegn, men omvendt tror jeg, at der en forløsende effekt i at sidde med snotten rendende ud af skaftet og være selvmedlidende.«

Når den tidligere Zentropa-direktør har været på sådan en tur, kan der snildt gå tre til fire måneder, før han igen skal drikke sig selv i hegnet.

Trods den massive mængde alkohol, som Peter Aalbæk kan indtage på en uge, så mener han ikke, at han er alkoholiker.