Efter en gåtur med sine to sibiriske huskier har Libertines sangeren Pete Doherty været nødt til at lade sig indlægge og blive opereret.

Den 40-årige sanger, der også er frontmand i bandet Babyshambles, var ude med sine hunde, da en af dem pludselig tog et pindsvin i munden.

Det var her, uheldet skete, da Doherty prøvede at få sin hund til at spytte det stakkels pindsvin ud igen og endte med at få en af dyrets lange pigge dybt ind i en finger, skriver mediet Daily Star.

Skaden var så alvorlig, at han endte med at tage på hospitalet for at fjernet piggen. Og det var nok meget heldigt, at han valgte ikke at gøre det selv.

pic.twitter.com/czVBRqiEAO — Peter Doherty (@petedoherty) April 29, 2019

Det viste sig nemlig, at piggen var inficeret, og at dømme ud fra det billede, Pete Doherty har delt på Twitter, så ligner det en større omgang, han har været igennem.

'Et billede af mig i en hospitalsseng med et inficeret pindsvinepigge-sår. Tak til de fantastiske mænd og kvinder, som arbejder inden for sundhedsvæsenet,' skriver han til billedet.

Pete Doherty, som tidligere datede modellen Kate Moss, skulle have medvirket i programmet BBC Radio 5 Live med værten Nihal Arthanayake, som fortalte lytterne, at Pete Doherty måtte aflyse.

»Vi ønsker Pete god bedring, fordi hvad end der er sket med ham, så er det seriøst nok til, at han ikke har været i stand til at komme her,« sagde Nihal Arthanayake.