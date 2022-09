Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pete Davidsons søster, Casey Davidson, mindes deres far i rørende instagramopslag. Han døde under terrorangrebet 11. september 2001, hvor to fly fløj ind i tvillingetårnene på Manhatten.

Deres far hed Scott Davidson og var brandmand i New York-bydelen Brooklyn. Han ofrede sit liv, da han forsøgte at redde folk ud af de kollapsende tårne for 21 år siden. Han blev 33 år.

Dengang var Pete Davidson syv år, mens hans søster blot var tre år.

På Instagram skriver Casey Davidson:

»I år ønsker jeg mig mere end noget andet, at du var her. Vi savner dig, vi hylder dig, og vi mindes dig hver eneste dag. Jeg er stolt over at være din 'Casey girl'.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Casey Davidson (@caseydavidson)

På den amerikanske 'The National Fallen Firefighter Foundation' skrives om Scott Peterson, at jobbet som brandmand var en livslang drøm for ham. Han kaldte det endda for det bedste arbejde i USA. Om sin heltegerning under terrorangrebet 11. september skrives:

»Scotts heltegerning var ikke overraskende. Han var modig og frygtløs og en patriot. Han var en ven for mange, og vil blive savnet.«