Den amerikanske dyreretsforening PETA er ikke tilfredse med skuespillerinden Reese Witherspoon.

Den 44-årige Hollywood-stjerne har indenfor de seneste tre måneder købt to hundehvalpe af hundeavlere, hvilket bliver kritiseret af dyreforeningen.

De mener nemlig ikke, at Witherspoon lever op til sit ansvar som rollemodel, når hun vælger at købe sine hvalpe af en hundeavler frem for at adoptere hjemløse hvalpe fra et internat.

»Hver gang nogle køber en hund fra en butik eller en avler, så mister en hund fra et internat sin chance for at finde et hjem,« lyder det i en udtalelse fra PETA. Det skriver Film News.

Reese Witherspoon. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

»PETA beder derfor kendisser såsom Reese Witherspoon om at bruge deres betydelige indflydelse på at vise kærlighed til hunde i internater i stedet for at støtte en industri, der understøtter dyrs hjemløshed og lidelser,« fortsætter de.

Udtalelsen er ikke det eneste, som PETA har gjort for at understrege, at de er utilfredse med Reese Witherspoon.

Skuespillerinden har løbende delt billeder af sine nye hvalpe på sociale medier, hvilket har fået dyreforeningen til at producere et kæmpe reklameskilt, som de har hængt op i Nashville, Tennessee, hvor skuespillerinden bor.

På skiltet står: 'KÆRE REESE. STOP MED AT KØBE HUNDE. Kærlig hilsen Max, internat-hunden.

På skiltet påpeger PETA angiveligt også, at der er omkring 70 millioner hjemløse hunde og katte i USA, og at dyreavlere gør situationen endnu mere kritisk ved at avle flere dyr, hvoraf mange – ifølge statistikken – vil ende på gaden eller i et internat.

Reese Witherspoon har ikke kommenteret PETA's kritik af hende.