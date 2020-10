Hvis Pernille Vermund havde været en mand, havde hun haft mange MeToo-sager på halsen.

Det fortæller Nye Borgerliges partiformand, der opmuntrer til 'et frit sprog' og synes, at krænkelsesdebatten i det politiske Danmark er kammet over.

»Der er simpelthen ikke styr på proportionerne. Der er ingen, der har lyst til at bakke op om hverken seksuelle forulempelser, overgreb eller voldtægter, men nogle af de sager, der har været fremme, er jo fuldstændig på månen,« siger hun og fortsætter:

»Jesper Petersen, der skulle ud og undskylde, at han som 20-årig havde været sammen med en 15-årig – hvad er det for noget?« siger hun, da B.T. møder hende på den røde løber i forbindelse med lørdagens 'Knæk cancer live' på TV 2.

Foto: Philip Davali

Har du selv oplevet noget?

»Været sammen med en 20-årig?« griner Pernille Vermund og påpeger:

»Nu er jeg jo den, der har magt.«

Den danske version af MeToo-bevægelsen blev kickstartet i august, da tv-vært Sofie Linde fra scenen ved 'Zulu Comedy Awards' fortalte om sin egen oplevelse med magtmisbrug i mediebranchen.

Siden har det politiske miljø meldt sig ind i debatten, og både De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, og den socialdemokratiske overborgmester i København, Frank Jensen, har siden måttet forlade deres poster som følge af anklager.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, frygter dog ikke, at hun er den næste, der ryger.

Fordi hun ikke mener, hendes nærmeste kollegaer og medarbejdere er lige så meget på barrikaderne – men også, fordi kvinder kan slippe af sted med mere.

»Det slog mig faktisk, at vi ikke rører så meget ved hinanden. Vi har bare et frit sprog og joker og har ikke noget problem med at sige 'god røv i de bukser',« siger hun.

»Hvis jeg havde været mand, ville jeg nok have været anklaget for sexisme nogle gange om ugen,« siger partiformanden og tilføjer:

»Måske er det lettere for mig som kvinde at sige til mine mandlige kollegaer, end det ville være for en mand at sige til... nej, det passer ikke, jeg får også masser af komplimenter, og jeg tager godt imod dem.«

Pernille Vermund nævner, at hun indimellem kan få at vide, at hun har en pæn kjole på, at håret sidder godt, eller at hun ser godt ud i sit tøj. Og det både nyder og gengælder hun.

Når det så er sagt, så er det vigtigt for Pernille Vermund, at der er nultolerence over for 'reelle overgreb og forulempelser', som hun siger.

»Jeg har, da det her begyndte at rulle, gjort det ret klart for vores chef, at hvis der er noget som helst overhovedet af den slags, så skal der være frihed for kvinderne – eller hvis det er mænd, der bliver udsat for det – til at komme til os og sige fra.«