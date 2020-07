'Efter et halvt år med tvungen adskillelse, masser af arbejde og alt for lidt tid sammen, er det her ikke det værste sted at genforenes.'

Sådan skriver Pernille Vermund tirsdag i et opslag på Facebook.

Et opslag, der er krydret med et feriebillede af hende og husbonden, erhvervsmanden og mangemillionæren Lars Tvede.

Parret er nemlig efter længere tids adskillelse på grund af coronavirussen blevet genforenet i Kroatien.

Selvom Pernille Vermund i sit opslag skriver, at hun og Lars Tvede har været adskilt i et halvt år, så er dette dog ikke helt tilfældet, fortæller hun, da B.T. ringer hende op.

»Vi har ikke været helt adskilt, men vi har kun set hinanden to gange, siden landet blev lukket ned, og det har selvfølgelig været hårdt at være uden hinanden, så der er lidt, der skal indhentes,« siger hun og fortæller, hvad ferien skal bruges på:

»Det bliver bare ren afslapning med nogle gode bøger, hvor vi kan lade batterierne op. Og så får vi løbende besøg af lidt venner og familier.«

Nye Borgerlige-formanden fortæller endvidere, at hun har sine tre børn med på slæb, og at familien regner med at blive i Kroatien måneden ud, før hun skal tilbage på job.

Lars Tvede, som til daglig bor i Zug i Schweiz, forventer hun dog bliver hængende i Kroatien i lidt længere tid.

»Han plejer at bo her på båden sommeren over,« fortæller hun.

Pernille Vermund blev i 2019 gift med den 19 år ældre rigmand.



De har begge før været gift.

Politikeren har tre sønner fra sit tidligere ægteskab, mens Lars Tvede har to døtre fra sit tidligere ægteskab, der varede i over 30 år.