Den tidligere, og måske kommende forkvinde for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, er en forlovet kvinde.

Tirsdag aften har Vermund på Instagram offentliggjort et billede af to hænder, hvoraf den ene har en diamantring. Med til billedet har hun ganske enkelt vedhæftet en hjerte-emoji.

Over for B.T. bekræfter Pernille Vermunds presseansvarlige, at folketingsmedlemmet er blevet forlovet.

»Jeg kan bekræfte, at han har været nede på knæ. Og der er langt ned, når man er to meter,« siger Mads Wibeck-Nilsson, om den tidligere DBU-direktør Claus Bretton-Meyer, som Pernille Vermund har dannet par med siden sidste februar sidste år.

De flyttede tilmed sammen i sommer, hvor Bretton-Meyers lejlighed blev sagt op, og han flyttede ind hos den daværende forkvinde for Nye Borgerlige.

»Det var forelskelse ved første blik, og vi har nærmest ikke sluppet hinanden siden,« sagde Pernille Vermund i august sidste år og uddybede:

»Derfor besluttede vi at sige Claus' lejlighed op og flytte sammen den 1. juli.«

Pernille Vermunds hjerte faldt for Claus Bretton-Meyer et halvt år efter skilsmissen med erhvervsmanden og mangemillionæren Lars Tvede var formel.

Pernille Vermund og Claus Bretton-Meyer ved en gallamiddag på Christiansborg sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Vermund og Claus Bretton-Meyer ved en gallamiddag på Christiansborg sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Pernille Vermund er da heller ikke bange for, at det går for hurtigt med den nye kærlighed.

Da B.T. i sommer spurgte ind til den nye kærlighed, lød det:

Pernille Vermund, sidste år blev du skilt fra Lars Tvede. Er du ikke nervøs for, om det går for hurtigt, når du nu flytter sammen med din kæreste Claus Bretton-Meyer?

»Tværtimod. Jeg er glad for at have mødt en dejlig mand, som jeg kan være sammen med i hverdagen og dele livet med.«

Der er endnu ikke sat en dato for brylluppet.