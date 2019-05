Hver dag under valget tager B.T. dig med bag kulissen for at møde en kendt politiker midt i dennes frokost – for det skal jo også passes.

I dag skal vi møde Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet (S).

Selvom hun ikke er helt sikker på, hvad hun fik til frokost, så fik hun dog alligevel noget.

Det kan jo være svært at nå under en travl valgkamp, som hun i dag brugte ved telefonen. Hun havde nemlig pressevagt.

Her kan du se Pernille Rosenkrantz-Theils frokost.

Hvad er der på billedet?

»Der er pasta, kød og noget bulgur - tror jeg, det er.«

Hvorfor valgte du at spise det?

»Fordi det var det, der blev serveret på arbejdet.«

Hvad har du brugt dagen på?

»Jeg har haft vagt som politisk ordfører. Så jeg har udtalt mig om alt muligt mellem himmel og jord og var allerede ved frokosttid træt af at høre mig selv tale.«

Hvad er din livret?

»Et kæmpe bjerg af skaldyr med citron og persille - selvfølgelig helst på en eller anden græsk ø under en ferie.«

Hvad er din score-ret?

»Jeg vidste ikke, man skulle have sådan en.«