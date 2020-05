Kan man tillade sig at synge ved et ræverødt 1. maj-arrangement, når ens kæreste er en blå og borgerlig Venstre-mand?

Den diskussion har levet sit eget liv på Twitter de seneste dage, efter at sangerinden Pernille Rosendahl fredag på arbejdernes internationale kampdag optrådte med 'Når jeg ser et rødt flag smælde' ved et livestream arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Mens den tidligere Swan Lee-forsanger høster masser af roser for sin inderlige fortolkning af den socialdemokratiske slagsang, så mener nogle dog også, at sangens budskab klinger hult, når hun privat danner par med Kristian Jensen.

'Det er, som om I slet ikke kan sætte jer ind i, hvor provokerende det er at stå som helt almindeligt fagforeningsmedlem til et 1. maj-arrangement og så blive besunget af en, der praktisk talt er gift med en af de politikere, som har gjort allermest for at ødelægge dit arbejde,' skriver for eksempel en Twitter-bruger, Mikkel Storgaard.

Det vakte opsigt, da Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen og sangerinden Pernille Rosendahl i december stod frem som par i B.T.

Ikke kun, fordi Kristian Jensen samtidig forlod sin kone gennem 21 år, men også, fordi mange mente, at de nyforelskede var et umage par, der kom fra hver sin verden.

»De skal ind i hinandens miljøer, og hvis de er indstillede på at gøre det, skal det nok gå. For Pernille Rosendahl havde det været mere op ad bakke, hvis det var en fra Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, hun havde fundet. For det havde været svært at sluge i det liberale kunstnermiljø,« lød det blandt andet fra eliteforsker fra CBS Christoph Ellersgaard, der tilføjede:

»For Kristian Jensen ville det også have været meget værre, hvis han havde fundet sig en mere samfundsomstyrtende punkkunstner. De har trods alt det til fælles, at de er en del af en relativt etableret elitegruppe, der også har flader, hvor de mødes allerede. Så store er forskellene trods alt heller ikke.«

Er det okay at synge til et 1 maj-arrangement, når man er kæreste med en Venstre-politiker?

Men nu er forskellene altså alligevel blevet tydelige, kan man se på Twitter, hvor Pernille Rosendahl kritiseres for at synge for de værdier, som hendes kæreste har siddet i folketingssalen og stemt imod.

Kritikken blev første gang luftet af den anonyme profil 'Sara Problem?', som bad Pernille Rosendahl holde sig fra 1. maj-arrangementet og i stedet sidde derhjemme og 'grine over udhulningen af velfærdsstaten' sammen med kæresten.

Det fik siden et utal af meningsdannere såvel som Pernille Rosendahl til at gå ind i debatten.

Og som sådan noget ofte gør på Twitter, så har kritikken skabt en ny kritik. For skal en politikers 'bedre halvdel' partout stå til indtægt for kærestens holdninger?

Ja, mener kritikerne, der synes, at Pernille Rosendahl kan gøre, hvad hun vil, men må forvente, at folk altid vil tænke Kristian Jensen ind i ligningen og finde hendes optræden hyklerisk.

Nej, mener den anden fløj:

'Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvis man har andre holdninger end sin kæreste, ville det da være meget mere hyklerisk at promovere kærestens holdninger end sine egne,' skriver for eksempel Maria Nielsen.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Pernille Rosendahl, men på Twitter giver den 48-årige sangerinde selv udtryk for, at hun er træt af debatten.

Skal man stå til ansvar for sin kærestes holdninger?

Her kan hun desuden oplyse, at hendes kærlighed til arbejderbevægelsen går længere tilbage end den til Kristian Jensen.

'Er det så svært at forstå, at jeg har min egen holdning? Jeg har siddet seks år i en fagforeningsbestyrelse & fejret 1. maj, siden jeg flyttede til København og kom med i Savage Rose. Jeg er datter af en Venstre-mand og en rødstrømpe. Kunne det tænkes, at verden er kompleks & forunderlig?' skriver hun på Twitter.

Som flere påpeger, er det ikke første gang i historien, at to elskende har haft succes med ikke at lade deres politiske holdninger spænde ben for forholdet.

Mest kendt er nok den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der i 1994 blev gift med den Radikale Lone Dybkjær, der kort forinden havde været miljøminister i en regering med Venstre og De Konservative.