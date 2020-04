Det er ikke meget den danske sangerinde Pernille Rosendahl og Folketingspolitikeren Kristian Jensen (V) deler om hinanden på de sociale medier.

Men det har Pernille Rosendahl nu ændret på.

Hun har netop lagt et billede på Instagram af Kristian Jensen efterfulgt af disse ord:

'Min smukke mand på arbejde. I solen. Der hver dag, giver mig inspiration til at være en bedre mig. Til at tænke mig om. Til at ville det gode.'

Opslaget, der kun kan ses af hendes 53.000 følgere, har i skrivende stund fået 1.316 likes og 48 kommentarer.

Til opslaget er de fleste af kommentarerne positive, og en følger skriver blandt andet:

'En mand, som får en masse af det allerbedste frem i dig - smuk', mens en anden følger skriver: 'Jeg laver maden til brylluppet'.

Du kan se opslaget her:

Det er dette opslag, Pernille Rosendahl har delt med sine 53.000 følgere på Instagram. Foto: Pernille Rosendahl / Instagram

I et interview med B.T. i december fortalte Kristian Jensen, at han skulle skilles fra sin kone Trine Overmark Jensen efter knap 21 års ægteskab.

Det skyldes, at han var faldet for Pernille Rosendahl:

»Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles,« forklarede Kristian Jensen og tilføjede:

»Kærlighed er en følelse, der ikke lader sig styre.«