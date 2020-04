I disse solkyssede dage er Pernille Rosendahl og Kristian Jensen stukket af til Møn, hvor de efter alt at dømme nyder hinandens selskab og omgivelserne.

Således har sangerinden på Instagram delt en billedserie fra Fyrhytten på Møn, hvor parret lige nu er tjekket ind.

'Vandet. Nattehimlen fuld af stjerner. Fugle. Orkideer. Klinten. Verdens bedste selskab. Og nå ja... et badekar.'

'Det er lykken,' skriver Pernille Rosendahl til opslaget, hvori man blandt andet kan se en smilende Kristian Jensen posere ved Møns Klint.

Og Kristian Jensen er vist enig. Også han har delt billeder fra den idylliske tilværelse på Møn.

'Et lille stykke himmel på kanten af vandet. Det er, hvad Fyrhytten på Møn er. Lillebitte og med udendørsbaner og ubegrænset udsyn ud over Østersøen. Det skønneste hide-away og bedst af alt: Ingen mobildækning,' skriver han i et Instagram-opslag.

Alt tyder altså på at være fryd og gammen for parret, der stod frem som kærester i december. I samme forbindelse lød det, at Venstre-manden efter næsten 21 års ægteskab skulle skilles fra sin kone, med hvem han har tre sønner.

»Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles,« forklarede han og tilføjede:

»Kærlighed er en følelse, der ikke lader sig styre.«

Udmeldingen trak utallige overskrifter dengang, men siden har parret holdt deres kærlighed for sig selv - også på de sociale medier, hvor forholdet har været nærmest usynligt.

I hvert fald indtil forleden, hvor Pernille Rosendahl i kærlige ord omtalte kæresten og delte et billede af ham på Instagram.

'Min smukke mand på arbejde. I solen. Der hver dag, giver mig inspiration til at være en bedre mig. Til at tænke mig om. Til at ville det gode,' skrev hun.