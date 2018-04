Egentlig havde hun trukket sig fra mediernes søgelys. Men til efteråret kan sangerinden Pernille Rosendahl igen opleves i bedste sendetid, når hun medvirker i det populære TV 2-program 'Toppen af poppen'.

Det fortæller hun til TV 2.

For seks-syv år siden valgte hun ellers selv at trække sig tilbage og fordybe sig i sin solokarriere, efter hun i flere år havde medvirket i flere tv-programmer - blandt andet som dommer i sangkonkurrencen 'X Factor'.

Da hun i løbet af sin pause fik tilbud fra TV 2 om at medvirke i musikprogrammet 'Toppen af poppen', hvor deltagerne skal give deres version af de andre kunstneres sange, takkede hun derfor nej. Indtil nu.

Årsagen til, at hun nu har valgt at takke ja til tilbuddet og dermed vende tilbage til mediernes søgelys, skyldes, at en af de andre kunstnere, der har sagt ja til at medvirke i programmet, er en af 46-årige Pernille Rosendahls ikoner.

»For mig er hun et ikon. Jeg har været kæmpe fan af hende, siden jeg var en lille pige. Jeg kunne ikke modstå tilbuddet om at møde hende, og slet ikke under de her omstændigheder, hvor man udveksler det musikalske,« fortæller Pernille Rosendahl, der fik sit gennembrud som forsanger i bandet Swan Lee, til TV 2 og forklarer, at der også var andre grunde til, at hun gerne ville være med, men hendes barndomsikons medvirken var 'klart et tungt lod i vægtskålen'.

ARKIVFOTO af Pernille Rosendahl. Foto: Henning Bagger ARKIVFOTO af Pernille Rosendahl. Foto: Henning Bagger

Hvem Pernille Rosendahls ikon er, er endnu hemmeligt, ligesom de andre kunstnere også holdes hemmelige indtil videre.

’Toppen af poppen’ 2018 bliver sendt på TV 2 i efteråret.