I fem år har realitystjernen kæmpet om samvær med datteren Emily, og nu har hun besluttet sig for selv at blive advokat på sagen.

Da ‘Paradise Hotel’ blev optaget tilbage i 2011, måtte Pernille Nygaard midt i programmet vende snuden hjemad, fordi hun savnede sin to-årige datter Emily. Senere kæmpede hun i retten om den fulde forældremyndighed, men det endte med at blive ligeligt fordelt mellem Pernille og faderen.

I 2016 kunne reality-baben dog fortælle til Realityportalen.dk, at kampen om forældremyndigheden stadig var fuld gang, idet Emilys far på daværende tidspunkt bestemte, hvor tit Pernille skulle se datteren.

»Selvom vi har fælles forældremyndighed, bor Emily fast hos sin far i Kolding. Han har bopælsretten, og vi har aldrig fået en ordentlig aftale om samvær, så i princippet har jeg slet ikke ret til at se hende. Jeg ser hende derfor kun hver anden weekend, og det er jeg lidt ked af, da jeg gerne vil se hende oftere. Vi har derfor haft en retssag kørende i halvandet år, og det er virkelig hårdt,« fortalte Pernille dengang. Hun kunne dog ikke forklare, hvordan Emilys far var endt med bopælsretten.

Ingen andre advokater kan vinde for mig

Emily er nu fyldt ti år, men retssagen mellem hendes forældre er endnu ikke slut. Pernille ser nemlig stadigvæk kun datteren hver anden weekend, og fordi hun indtil nu ikke har haft heldet med sig til at få ændret på samværsordningen, har hun nu taget en stor beslutning omkring sagen:

»Retssagen har nu kørt i fem år, og jeg har haft advokat på hver eneste gang, men også tabt sagen hver gang. Der er ingen advokater, der har kunnet vinde for mig, så derfor tager jeg nu sagen i egen hånd. Jeg har besluttet mig for, at jeg selv skal være advokat på sagen og køre den selv. Det er en ret stor beslutning, men det føles som det rigtige, nu hvor det ikke har virket at have andre advokater på sagen indtil nu,« fortæller Pernille Nygaard og fortsætter:

»Jeg tror godt, at jeg kan, nu hvor jeg jo studerer jura og er meget inde i det hele, men det er stadigvæk en chance at tage, idet jeg jo ikke er færdiguddannet, det er min første sag, og så er den bare så betydningsfuld. Men nu har jeg taget beslutningen, og jeg er overbevist om, at det er det rigtige,« fortæller Pernille til Realityportalen.dk.

‘Ex on the Beach’-deltagelse får sagen frem i offentligheden

Derfor har hun tilbragt de sidste mange dage på biblioteket, hvor hun har printet hele sagen og nærlæst alt, hvad der er sket på de mange retsmøder, de allerede har været igennem. Derudover har hun travlt med at læse love, notater og bilag omkring emnet, så hun er klar til at føre sin sag.

»Inden længe får vi at vide, hvornår den endelige retssag er, så det hele ligger indenfor nærmeste fremtid. Så det bliver meget spændende det hele. Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer omkring sagen eller min datters far eller lignende, for det skal holdes helt privat. Tidligere har jeg også valgt at lægge låg på det hele, fordi det er så personligt, men nu har jeg valgt at snakke åbent om det, fordi jeg alligevel tror, at det kommer frem, nu hvor jeg skal være med i ‘Ex on the Beach’, og der kommer mere opmærksomhed på mig,« forklarer Pernille og tilføjer:

»Der er allerede nu mange, der skriver til mig på Instagram omkring min datter. Derfor vil jeg hellere komme ud med det, så det ikke er noget hemmeligt. Jeg vil dog stadigvæk gerne holde min datter lidt i det skjulte, så jeg kommer ikke til at poste ting med hende og sagen på Instagram eller andre sociale medier for eksempel. Jeg vil heller ikke have, at hun kommer i pressen, for det er mig, der har valgt at være det – ikke hende. Jeg savner hende bare så meget, når jeg ser hende så lidt, så jeg håber virkelig, at jeg kan vinde sagen denne gang.«

Pernille fortæller, at hun kæmper for at se datteren mere, end hun gør, men ikke kæmper for at have datteren på fuld tid, da hun synes, at Emily stadigvæk skal se sin far, da han er en vigtig del af hendes liv. Pernille var kærester med sin datters far i fem år, og de gik fra hinanden to måneder inden, Pernille drog til Mexico i 2011.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.