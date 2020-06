Pernille Nygaard fra blandt andet 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach' har fuld fart mod en glimrende advokatkarriere. I dag har hun afsluttet sin bachelor i jura.

De sidste mange måneder har reality-stjernen siddet isoleret med næsen i bøgerne for at forberede sig på dagen i dag, hvor hun skulle sætte det sidste punktum, i hvert fald i første del af sin uddannelse, og forsvare sin bacheloropgave.

Og det skulle vise sig, at være det hårde arbejde værd.

'Så afsluttede jeg f…. min bachelorgrad med et 12-tal på mit bevis! Og endelig langt om længe kan jeg sige: Jeg er færdig med min bachelor,' skriver hun i et opslag på Facebook.

Vi kender Pernille Nygaard fra blandt andet ‘Paradise Hotel’, ‘Ex on the Beach’, ‘Divaer i junglen’ og ‘Mig og min mor’.

Pernille glæder sig til at vende tilbage til et liv, hvor hun ikke skal stresse over eksamener, men det gælder desværre kun henover sommerferien, da hun skal læse en kandidat herefter, og hun desuden allerede har et i en advokatvirksomhed.

»Jeg er en powerwoman og kan snildt begge dele. Jeg skal arbejde som forsvarsadvokat, det er efter min mening den vigtigste rolle,« siger hun til Realityportalen.

Advokat i eget liv – kæmpede for samvær med datter

Pernille har nemlig mærket i sit eget liv, hvor vigtig en advokats rolle kan være. Det gjorde hun tilbage i efteråret 2019, hvor hun arbejdede for en sag i sit eget liv. Her kæmpede hun nemlig for samvær med sin egen datter.

»Retssagen har nu kørt i fem år, og jeg har haft advokat på hver eneste gang, men også tabt sagen hver gang. Der er ingen advokater, der har kunnet vinde for mig, så derfor tager jeg nu sagen i egen hånd. Jeg har besluttet mig for, at jeg selv skal være advokat på sagen og køre den selv. Det er en ret stor beslutning, men det føles som det rigtige, nu hvor det ikke har virket at have andre advokater på sagen indtil nu,« udtalte hun dengang til Realityportalen.

I dag er Pernilles datter Emily 10 år. Pernille har aldrig ønsket at fratage Emilys far forældremyndigheden, men bare at få mere tid med Emily. De to gik fra hinanden i 2011, som var lige inden Pernille rejste til Mexico for at deltage i ‘Paradise Hotel’.

Opslaget herunder har Pernille delt på Facebook:

