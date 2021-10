For nylig offentliggjorde de to populære svømmere, Pernille Blume og Florent Manaudou, at de skal giftes.

Og mens Blume lærer at svinge hofterne i Vild med dans, føler hendes franske kæreste et lille pres.

Da B.T. møder franskmanden på den røde løber til danseprogrammet, fortæller han, at han følger sin forlovede i hele danseprocessen og er meget imponeret over hende:

»Hun imponerede mig første gang, jeg så hende danse for tre uger siden. Jeg tænkte, at hun var en god danser,« fortæller svømmeren.

Pernille Blume med kæresten, Florent Manaudou Vis mere Pernille Blume med kæresten, Florent Manaudou

Men selvom, at parret faktisk godt kan finde på at tage en sving om i ny og næ, mener Florent Manaudou ikke, at han er den bedste danser selv.

»Jeg er nødt til at arbejde lidt på det (dansen, red.) til vores bryllup, så vi kan blive et godt dansepar,« fortæller han.

Men det tyder på, at Manaudou har god tid til at øve sig. Datoen for brylluppet er nemlig endnu ikke sat, fortæller han.

»Vi har ikke sat en dato endnu. Det har vi ikke haft tid til.«

Parret fandt sammen sidste år, men har kendt hinanden i noget, der minder om ti.

Manaudou har nemlig kigget efter Blume i mange år, men sproget har været en barriere for ham.

»Jeg er fransk, og er ikke god til engelsk. Så jeg skulle presse mig selv lidt til at tale med hende,« fortæller han.

Men så snart, at de to topatleter begyndte at se mere til hinanden gennem svømning, opstod forelskelsen.

»Hun (Pernille, red.) er anderledes. Det er svært at forklare følelsen. Jeg har altid kunnet lide hende, og da jeg begyndte at se hende mere, blev jeg forelsket,« siger Manaudou.

Hvor parret ønsker at slå sig ned, er endnu ikke besluttet. Men de har haft snakken om familieforøgelse:

»Ja, vi har talt om at stifte familie. Men lige nu står den på svømning,« siger Florent Manaudou.