Sådan lyder det fra Pernille Blume, da B.T. endelig får mere end blot en blank afvisning om at tale om hendes svømmekollega Jeanette Ottesens nye bog 'Fri'.

I fredagens 'Vild med dans' ville den opmærksomme seer måske ellers have opdaget, at Pernille Blume i sin introvideo før sin og Morten Kjeldgaards moderne dans sagde noget, der kunne lyde som et svar på Jeanette Ottesens kritik af hende.

»Jeg er virkelig den fødte optimist og er generelt nok et ret positivt menneske, og nogle gange måske lidt naiv, hvilket jeg tror for nogen er negativt ladet, men for mig, så tror jeg aldrig, jeg var nået til der i livet, hvor jeg er nået, hvis det var, jeg ikke var meget optimistisk og naiv,« lød det fra Blume i fredagens video.

I sin nye bog kalder Jeanette Ottesen nemlig netop Pernille Blume for naiv.

Ikke mindst i sin beskrivelse af, hvordan hun først havde svært ved at unde Pernille Blume, »der træner mindst af alle«, at hun vandt OL-guld i Rio, helt uden at være nervøs ligesom de andre svømmere i finalen.

»Så bliver Pernille præsenteret. Hun kigger lige frem med blanke øjne, vinker, smiler naivt, som om hun ikke aner, hvad hun laver der,« står der blandt andet.

At Pernille Blumes forsvar for sin naivitet har sammenhæng med den bog, der netop udkom ugen forinden, afviser den 27-årige 'Vild med dans'-nydanser dog over for B.T.

»Nå! Nej, det ved jeg ikke, for jeg ved jo ikke, hvad hun har skrevet, så det har jeg måske ikke lige tænkt over,« lyder det med et overrasket ansigtsudtryk fra Blume.

Hun afviser ligeledes at høre, hvad der står i bogen, og forholde sig til kritikken.

»Jeg har personligt behov for at gå hjem og læse bogen, kan jeg mærke på mig selv, før jeg sådan kommer med mine kommentarer og mine holdninger til det. Jeg synes, at når tingene bliver taget ud af kontekst, så er det ikke retfærdigt at kommentere,« fortæller svømmeren.

»Jeg tænker i hvert fald, jeg har tænkt mig at læse de afsnit, hvor jeg ligesom er nævnt, for så vidt jeg har forstået, så er jeg nævnt.«

Pernille Blume beskyldes blandt andet af Jeanette Ottesen for at have ændret sig meget efter sit OL i Rio – hvor hun i øvrigt var »superheldig«.

Hun anklages desuden for altid at have »været letpåvirkelig«, at være en »type, der bliver kastet rundt i manegen« og giver let op, »også på vores venskab«, samt at hun ikke »gider« at gøre nok for dansk svømning.