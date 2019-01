Efter at have kastet sig over den kontroversielle vandfaste er Kim Boye, Pernille Aalunds mand, ikke i tvivl om, hvad han mener om skepsissen over for kuren.

»Det er noget bullshit.«

Han er på 12. dag af vandfasten, da B.T. får fat i ham.

Han er stor fan af de effekter, det har på hans krop.

Kost- og træningseksperter har været ude og kritisere kuren, efter den kendte blogger Fie Laursen stod frem og fortalte, hun havde vandfastet i tre dage.

Kim Boyes plan er at faste i 17 dage.

Oprindeligt havde han planlagt at gøre det i 14 dage, men efter en dag at have spist et halvt måltid, tager han nu nogle ekstra dage med kuren.

Han har ikke gjort det for at tabe sig, men for at 'genstarte' sin krop.

Kim Boye og Pernille Aalund, Arkivfoto. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kim Boye og Pernille Aalund, Arkivfoto. Foto: Søren Bidstrup

Han fortæller, at han nu er nede på en vægt, som han finder behagelig, og han håber at kunne holde den ved lige med en faste over fire eller fem dage 'nogle gange' om året.

Henrik Duer, der er kost- og træningsekspert og kendt fra TV3, var sidste år ikke en fan af kuren, da debatten kørte.

»Man skal ikke gøre det for vægttabets skyld. Det med, at man skyller giftstoffer ud af kroppen, er så vidt vides også en skrøne,« udtalte han.

Kim Boye mener dog, det burde være fasteeksperter, der udtaler sig, ikke kosteksperter.

»Jeg har det fantastisk både i kroppen og mentalt.«

På tredjedagen begyndte hans hænder dog at ryste, men efter det har der ikke været noget, forklarer han.

Kim Boye mener ikke, at det er alle, der skal faste. Han mener, at meget tynde, gravide og folk, der tager meget medicin, ikke bør kaste sig ud i samme projekt.

Han har over 30.000 følgere på Facebook, hvor han har fortalt om sit projekt i en live-video.

»Jeg er ikke nervøs for at dele det med mine følgere. Jeg mener, det er folks personlige ansvar,« siger han og fortsætter:

»Jeg ved, at 85 procent af mine følgere er over 28 år,« fortæller han.

Kim Boye går under navnet Den Mentale Kriger.

Han er tidligere fodboldspiller og arbejder nu som coach og foredragsholder.