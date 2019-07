For tv-vært, forfatter og tidligere magasindirektør på Aller Pernille Aalund ændrede et swipe til højre på datingappen Tinder hendes liv.

Mødet med den syv år yngre tidligere fodboldspiller og gadedreng Kim Boye fik hende til at se tilværelsen i et andet lys.

»Da jeg mødte Kim gennem datingappen Tinder for fire år siden, var det kærlighed ved første blik. Der gik også kun tre måneder, før vi besluttede at gifte os. Men det betød også, at jeg måtte sige ja til hele pakken af delebørn og Kims måde at se verden på. Han lever 100% i nuet, dyrker sin maskuline identitet og sætter den daglige ro over alt andet,« fortæller 57-årige Pernille Aalund.

»Jeg arbejdede 80 timer om ugen i Aller og havde gjort det i mange år. Jeg var netop blevet tilbudt en stor stilling i udlandet, hvilket ville være det ultimative job for mig. Jeg boede i et stort hus, havde gartner og au pair, men jeg følte, at jeg måtte sadle om,« fortæller Pernille.

Kim er vokset op i Ballerup, og Pernille havde et stort hus i Gentofte, som hun ikke havde planer om at fraflytte. Men det skulle vise sig, at Kim havde andre planer.

Kim kørte tilfældigvis igennem den 1.000 år gamle landsby Ledøje og så, at huset, som han altid havde drømt om at bo i, var til salg. Der gik ikke længe, før han havde overtalt Pernille til at sælge det store hus i Gentofte og flytte på landet i det 250 kvm store hus fra 1929.

Derfor endte Pernille med at takke nej til jobbet, hellige sig sin familie og ændre sin livsstil konkret. Hun afviklede sit job på Aller, solgte huset i Gentofte og flyttede med Kim til Ledøje lidt uden for Ballerup.

Her kunne hun udleve drømme om at eksistere for et minimum og kun eje dét, der var allermest nødvendigt.

»Jeg ved, at lykken er betinget af andre ting end nyerhvervelser, erobringer og et plastikkort, jeg kan handle med, når jeg har lyst til det. I min dagligdag har jeg sat mig selv fuldstændig fri,« fortæller Pernille.



Pernille havde brug for fred og ro, og det første år, det nybagte ægtepar boede i huset, sov hun 14 timer i døgnet. Pernille var brændt ud og måtte passe på sig selv for ikke at gå fuldstændig ned med stress.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Langsomt formede de sammen deres nye liv på landet. Pernille købte en cirkusvogn, som blev placeret i haven. Her kunne hun sidde i ro og fred og sysle med nye ideer, romanskrivninger og sin website pernilleaalund.com. Her filosoferer hun over livet og skriver om mennesker til mennesker i krise og nød. Giver gode råd om stress og personlig udvikling samt en sund livsstil.

I dag har Pernille vænnet sig til sit nye liv, men hun savner stadigvæk Gentofte, hvor hun boede i 25 år og elskede området.



»Jeg savner at kunne tage ned i byen og handle i mange af de små butikker. Den lille tebutik, den lokale slagter. Der er ikke helt det samme udvalg her, hvor vi bor. Men det er godt at savne. Det betyder, at der ikke er fortrydelser, men lutter gode minder,« siger Pernille og smiler.

Hele den sammenbragte familie er dog faldet godt til i Ledøje. De store børn bor i huset på skift med eller uden deres kærester. Kim og Pernille nyder, at der er liv i huset, når børnebørnene kommer på besøg.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Kim arbejder som fodboldcoach og driver websitet den mentalekriger.dk, mens Pernille har helliget sig forfatterskabet og holder foredrag om livslykke. Derudover driver hun også flere platforme på de sociale medier samt blogs og har sit eget videounivers.

Parret har fem sammenbragte børn. Pernilles datter Anine Lindvig spillede hovedrollen i TV2-serien 'Håbet'.

Huset er indrettet med genbrugsmøbler og indrettet med mange hyggekroge. Husets beboere tæller også hunden Tulle, fugle og kattene Tosca og Trold.

»Jeg drømte om at komme tilbage til nærheden og sætte mig selv fri, og det har jeg helt klart opnået. Det er ikke nogen hemmelighed, at mit kærlighedsliv har været lidt af en cirkusmanege, men med Kim vil jeg gerne bygge en slægtsroman,« smiler Pernille.