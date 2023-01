Lyt til artiklen

Lise Nørgaard sov stille ind sent søndag aften.

Den 105-årige journalist og forfatter blev særligt kendt som manuskriptforfatter på 'Matador', og her formåede hun både at sætte et aftryk på den danske kulturhistorie, men også på dem, der var med til at lave den populære tv-serie.

»Hun var absolut en ven. Alle os, der var med i 'Matador', vi opfattede hende som en ven og en deltager i, hvad vi lavede. Vi, der er tilbage, vil savne hende meget,« siger Per Pallesen til B.T.

Professionelt vil han huske hende som et koryfæ, der havde tiltro til sine samarbejdspartnere og som ikke blandede sig, når hun kom ud på settet på Nordisk Film – men som altid havde et besyv at give med, hvis hun blev spurgt.

Holdet fra Matador på TV, med blandt andre Bent Mejding, Susse Wold, Ghita Nørby, Per Pallesen, Lise Nørgaard med flere til premiere på musicalen Matador i Operaen på Holmen i København søndag 10.juni 2007. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Holdet fra Matador på TV, med blandt andre Bent Mejding, Susse Wold, Ghita Nørby, Per Pallesen, Lise Nørgaard med flere til premiere på musicalen Matador i Operaen på Holmen i København søndag 10.juni 2007. Foto: Søren Bidstrup

Privat vil han mindes Lise Nørgaard som en hjertevarm og festlig kvinde, der tog en kop sort kaffe ud på natten, mens alle andre i selskabet var halvt på vej i seng.

»Hun var ikke til at banke hjem. Hun var et venligt og rart og begavet menneske og altid meget sjov at være sammen med, hun fortalte jo en masse anekdoter fra sit liv, hun havde oplevet så mange ting,« fortæller Per Pallesen med et grin.

For siden han lærte Lise Nørgaard at kende for 45 år siden gennem arbejdet med 'Matador', så udviklede de et nært venskab, der bestod til det sidste.

»Jeg husker hende kun for det positive. Hun var jo frisk til det sidste og højt begavet. Man kunne slet ikke mærke på hende, at hun var så gammel,« fortæller tjener Boldt-skuespilleren.

»Det er en skam, at hun er død, men på den anden side, når man opnår den alder, så kan det jo ske hver dag. Hun kom jo på hjem til det sidste, men selv der var hun utrolig klar. Så det kommer lidt som en bombe alligevel, at hun er død, for hun var klar til det sidste.«

Agnes og Boldt også kendt som Kirsten Olesen og Per Pallesen. Foto: DR Vis mere Agnes og Boldt også kendt som Kirsten Olesen og Per Pallesen. Foto: DR

I hans liv var Lise Nørgaard netop både en kær ven og kollega.

Selv mindes 'Matador'-skuespilleren engang for tre år tilbage, hvor Lise Nørgaard tog med ham tværs over landet for at støtte ham i nordjyske Aars, hvor han kommer fra.

»Der skulle afsløres et vægmaleri af mig som tjener Boldt, så jeg ringede til Lise og spurgte, om hun ville med op og se det blive afsløret, og det ville hun 'forfærdeligt gerne'. Men så sagde jeg til hende: 'Jamen Lise, du er jo ikke en vårhare, og der er langt til Aars fra København, kan du klare det?'. Så svarede hun: 'Ja, det ved gud, jeg kan, jeg er jo kun 102!',« fortæller Per Pallesen med et grin.

Men faktisk endte det ganske pinligt for den dengang 102-årige 'Matador'-skaber.

»Hun holdt en meget, meget yndig tale for mig, hvor hun slutteligt sagde: 'Jeg har glædet mig sådan til at komme her til Asaa!' – hun tog fejl af Aasø og Aars, og så hviskede min kone til hende: 'Lise, det er altså Aars det her'. 'Åh,' sagde hun så, 'jeg er så forfærdeligt flov!' – højt til alle folk!« lyder det med et grin.