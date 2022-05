Per Pallesen har undergået noget af en forvandling.

Den 80-årige 'Matador'-skuespiller har nemlig tabt sig hele 23 kilo, bare ved at »stoppe med at spise, når jeg ikke længere er sulten«, fortæller han til Billed-Bladet.

Overfor B.T. indrømmer Per Pallesen dog, at der har skullet lidt mere til for at gå fra de 116 kilo, han vejede, da han var størst og besluttede at lægge sin kost om – og til nu »et par måneder« senere, hvor han er nede på 93 kilo.

»I en periode droppede jeg helt ris, kartofler og spaghetti, og så droppede jeg søde sager og rødvin. Jeg drak meget rødvin, det blev til et par glas om dagen. Men så stod den altså på mejerivarer, fisk og kød uden noget som helst. Og så cyklede jeg på min kondicykel,« forklarer Per Pallesen om kuren, der fik kiloene til at rasle af.

Per Pallesen har haft lidt mere fylde på mave og kinder før i tiden. Her med sin datter, skuespilleren Trine Pallesen, på Lønstrup Strand. Foto: Henning Bagger Vis mere Per Pallesen har haft lidt mere fylde på mave og kinder før i tiden. Her med sin datter, skuespilleren Trine Pallesen, på Lønstrup Strand. Foto: Henning Bagger

For vægttabet er gået »meget stærkt« og kunne mærkes allerede den første uge, lyder det fra tjener Boldt-skuespilleren.

»Jeg vejede bare for meget, og jeg følte mig besværet af det, så sagde jeg, at nu skulle der gøres noget ved det. Jeg var besværet med at gå i det hele taget, og jeg kunne tydeligt mærke, at jeg er lettere nu,« forklarer skuespilleren, der senest har kunnet ses i rollen som sig selv i 'Klovn'-serien.

Derfor har livsstilsændringen også været det hele værd.

»Det værste er, at alle mine bukser falder ned,« siger Per Pallesen og griner.

»Men det bedste er, at jeg føler mig vel og tilpas og ikke skal gå og veje for meget.«

Hustruen gennem de sidste ti år, Vivan Dencker, har også taget pænt imod sin forandrede mand – og så er der blevet plads til et glas rødvin eller to i diæten igen, siger Per Pallesen med et lille grin.