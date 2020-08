Der kan være gode penge i musik. Men det kan også hurtigt gå den anden vej. Det må rapperen Liam O'Connor sande.

Mens den tidligere så feterede stjerne, der bedst kendes som L.O.C., engang tjente flere millioner om året, ser det nu helt anderledes ud.

Pengene fosser ud af L.O.C.s selskab, mens egenkapitalen skrumper. Rapperen, der fik sit gennembrud med debutalbummet, 'Dominologi', i 2001, kan dog stadig kalde sig millionær.

Helt præcis kan rapperen se tilbage på et 2019, der gjorde ham 239.331 kroner fattigere. For sådan lyder underskuddet i hans nyeste regnskab. Og det er selskabets ledelse ikke tilfreds med:

L.O.C. har millioner i egenkapital trods en faldende indtjening. Foto: Asger Ladefoged Vis mere L.O.C. har millioner i egenkapital trods en faldende indtjening. Foto: Asger Ladefoged

'Årets resultat anses for utilfredsstillende,' står der i ledelsesberetningen, hvor der også står, at selskabets ledelse havde håbet på et forbedret resultat for 2020, men at man grundet covid-19 ikke tør at udtale sig om de økonomiske konsekvenser for 2020.

Dog kan L.O.C. glæde sig over, at underskuddet 'kun' er halvt så stort som i 2018, hvor det var på hele 441.000 kroner – omend der er langt til de kronede dage tilbage i 2014 og 2017, hvor rapperen kunne notere overskud på over tre millioner kroner.

Selv om det nye underskud giver et indhug i egenkapitalen, kan L.O.C. med over fire millioner kroner på kistebunden fortsat kalde sig mangemillionær.

Helt galt går det da heller ikke med indtjeningen, for på trods af underskuddet bliver selskabets eneste person på lønningslisten lønnet med knap én million kroner. Man må formode, at den person er L.O.C.

Christiane Schaumburg-Müller og L.O.C. gik i 2019 fra hinanden. Igen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christiane Schaumburg-Müller og L.O.C. gik i 2019 fra hinanden. Igen. Foto: Bax Lindhardt

Personligt har det seneste år næppe været helt let for L.O.C. I oktober bekræftede han og 'Vild med dans'-værten Christiane Schaumburg-Müller, at parret, der har en lille søn sammen, atter en gang var gået fra hinanden.

Parret havde været sammen gennem flere år og havde først været venner, så kærester, og siden blev de både gift og skilt, før de fandt sammen igen.

Denne gang ser det ud til at være et alvorligt brud. I hvert fald købte Christiane Schaumburg-Mülller L.O.C. ud af deres fælles palævilla i Hellerup, mens L.O.C. købte en anden villa i Hellerup.

Sidenhen har Christiane Schaumburg-Müller solgt den tidligere fælles bolig for at starte på en frisk med sin nye kæreste Daniel Åxmann.

Der har ikke været forlydender om, at L.O.C. skulle have fundet en ny kæreste, men rapperen udgav i 2019 albummet 'Ekkokammer’' der var fyldt med stærke følelser.

Det kunne man blandt andet høre på det stærkt stemningsfulde nummer 'X'

Det åbner med linjen:

»Må jeg få denne dans, så jeg kan smadre dit syn på mænd. Man har aldrig elsket ordentligt, før man først foragter hinanden.«