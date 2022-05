Radiovært Maria Jencel har født en søn.

Dermed har DR-ægteparret Maria Jencel og Pelle Peter Jencel gjort deres 1-årige datter Penelope til storesøster.

Det skriver de glade forældre på Instagram.

Her deler de et billede med den nyfødte søn, der har fået navnet Bobby, som kom til verden en uge over terminen.

»Vild, stor, smuk og voldsom oplevelse at bringe endnu et barn til verden,« skriver Maria Jencel i sit opslag på Instagram.

Her fortæller hun også, at fordi sønnen var gået over termin, så var hun og Pelle Peter Jencel taget på Hotel d'Angleterre for at »sætte gang i oxytocinen«.

»Det virkede. De første veer kom kort efter, vi havde tjekket ind og bestilt roomservice,« lyder det fra radioværten.

»Fem gode veer kom i spa’en – og 50 timer efter første ve blev vi forældre til Penelopes lillebror Bobby.«

Maria Jencel og Pelle Peter Jencel mødte hinanden på DR og blev kærester, da de i 2018 lavede radioprogrammet 'Sommermorgen' sammen.

Året efter blev de gift på Pelle Peter Jencels fødeø, Bornholm.

Der forenede de også deres respektive efternavne fra Pelle Peter Jensen og Maria Arcel til Pelle Peter og Maria Jencel.

I september i år blev parret gift for anden gang på den græske ø Lesbos.