Som 12-årig blev Pelle Hvenegaard med ét verdenskendt for sin hovedrolle i den Oscar-vindende 'Pelle Erobreren'.

Men da han som 23-årig var klar til at erobre Hollywood, gik det galt. Her fik han en dag lyst til at ende det hele. Og sit eget liv.

Det fortæller den 44-årige tv-vært og tidligere skuespiller i mandagens afsnit af 'Til middag hos'.

»Viggo Mortensens manager så et kæmpe lys i mig og vupti, så skulle jeg have Kate Blanchetts agent, og så gav hun mig bare en stak manuskripter og sagde: 'Hvad vil du lave?',« siger Pelle Hvenegaard om sin fortid i Los Angeles.

Pelle Hvenegaard får besøg af Janus Bakrawi, Le Gammeltoft og Cana Buttenschøn i 'Til middag hos'. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere Pelle Hvenegaard får besøg af Janus Bakrawi, Le Gammeltoft og Cana Buttenschøn i 'Til middag hos'. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Men den positive opmærksomhed blev hurtigt forvandlet til et kæmpestort pres for den unge skuespiller, der på denne tidspunkt kun havde været i kendisbyen i en måned og ikke lavet film siden barndommens kæmpesucces.

Og en dag da han sad bag rattet på vej til sin skuespillerlærer i Malibu, blev omverdenens forventninger for meget for ham.

»Jeg kørte op gennem bjergene, og så kiggede jeg bare ned ad sådan en vej og kunne se et sving. Og tænkte: 'Hvis jeg træder pedalen i bund nu, så kan jeg køre ud over den skrænt. Og så er jeg heldigvis fri for alt det her. Hvilket jo er vanvittigt, for jeg stod bare med drømmen og alt det, jeg troede, jeg skulle. I stedet holdt jeg ind til siden og tænkte: 'Hvad fanden sker der her?'

Pelle Hvenegaard endte ikke sit liv den dag. Men han endte sin endnu ikke påbegyndte Hollywood-karriere.

Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

»Jeg ringede til alle de der mennesker og sagde: 'Sorry, tak for tilliden, men jeg er nødt til at tage hjem'. Og de var bare sådan: 'What? Er du klar over, at alle tjenere, at alle unge menneske i hele LA vil give deres højre arm for det, du står med?',« husker Pelle Hvenegaard.

»Men hvis jeg dør af det, hvad fanden er det så værd?«

Da Pelle Hvenegaard kom hjem, begyndte han at læse journalistik, og i 2005 blev han uddannet fra Syddansk Universitet i Odense.

Siden har han spillet med i tv-serien '2900 Happiness', men er primært kendt for sin værtsroller på bl.a. 'Dagens mand'.