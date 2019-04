Nu er der gået et år, siden Pelle Hvenegaard og hans kone Caroline Hvenegaard udgav en bog om, hvordan det er at kæmpe med barnløshed og så endelig få et barn - deres adopterede datter Zoe Ukhona.

'Vi lagde seks vanvittigt hårde år af vores liv ærligt frem til offentligt skue.'

Sådan skriver tv-værten nu i et opslag på Instagram, hvor han fortæller, hvilken kæmpe succes bogen er blevet.

Fordi én ting er, at den er solgt og streamet mere end 27.000 gange, men der er et andet aspekt ved udgivelsen af bogen, som betyder endnu mere, skriver Hvenegaard.

For præcis et år siden sad @carolinehvenegaard og jeg fulde af spænding og spiste en dejlig frokost sammen. Det var den dag "Kære Zoe Ukhona" udkom - og dermed den dag hvor vi lagde seks vanvittigt hårde år af vores liv ærligt frem til offentligt skue. Det var ekstremt grænseoverskridende, men vi sagde til hinanden, at bogen var vigtig, og at vi håbede, den kunne gøre noget godt for andre i samme situation. Vi var enige om, at fik 10 henvendelser fra folk, der havde kunne bruge bogen til noget, så ville det være det hele værd, og bogen ville være en succes. Her et år år efter er der solgt og streamet mere end 27.000 eksemplarer, og den endte som den bedst ratede danske bog hos Mofibo i 2018 - MEN endnu vigtigere, så er det væltet ind med mails, beskeder og personlige beretninger til mine mange foredrag fra folk, der har kunnet relatere, og som har fået noget ud af bogen. Vi er taknemmelige for hver og en henvendelse og kommentar - og glade og stolte over nu at kunne konstatere, at bogen VAR vigtig, og at den har gjort noget godt for en masse mennesker. Samtidig er der så småt begyndt at trille beskeder ind fra folk, der selv har vundet deres kamp ud af barnløsheden ved enten at være blevet blevet gravide eller have fået opkaldet om, at de nu er blevet forældre til et lille adoptivbarn - det er SÅ smukt hver gang! De beskeder, der nok har rørt mig allermest, er dem fra adoptivbørn, som har taget vores bog til sig - det giver håb om, at vores egen pige vil gøre det samme en dag - den er jo trods alt skrevet til hende, og så har I andre aller nådigst fået lov til at læse med

Han har nemlig modtaget massevis af mails og beskeder fra andre par, der kæmper med barnløshed, og det har betydet meget for ham.

'Men endnu vigtigere, så er det væltet ind med mails, beskeder og personlige beretninger til mine mange foredrag fra folk, der har kunnet relatere, og som har fået noget ud af bogen,' skriver han i sit opslag og fortsætter:

'Vi er taknemmelige for hver og en henvendelse og kommentar.'

Pelle Hvenegaard lægger ikke skjul på, at bogen hele tiden har været et forsøg på at række ud til de familier, som også kæmper med barnløshed.

'Grundessensen af det at være en mand og maskulinitet er jo, at man kan forplante sig. Det er vel også det, vi er skabt til. Så dét ikke at kunne var forbundet med så meget smerte,' sagde han dengang til TV 2.

I sit opslag på Instagram har han foruden et billede af ham og konen delt nogle af de beskeder, som de har modtaget fra taknemmelige læsere af bogen.

'Giver et hjerteskærende og godt indblik i, hvor meget man skal igennem med ufrivillig barnløshed. Tillykke til Zoe med hendes fantastiske delevenlige forældres beretning,' lyder en af beskederne til Hvenegaard-familien.

