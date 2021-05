En video af en børnefamilie, der bliver overfuset med racistiske bemærkninger af en fremmed mand, er gået Danmark rundt.

Videoen med den ubehagelige episode i Kastrup Havn har givet genlyd i det danske land – og den har også vakt harme hos tv-vært Pelle Hvenegaard.

»Jeg blev enormt ked af det. Det første, der rammer, er jo børnene, som står bagved og skal opleve det her. Det gør jo ondt helt ind i sjælen,« fortæller han til B.T.

»Det rammer selvfølgelig, fordi jeg selv er far, men det betyder også noget, at jeg selv har et mørkt barn. Det er jo den verden, hun skal vokse op i. Vi forbereder da også hende på, at der er nogle – i mangel på bedre ord – store idioter derude.«

Mahran Hamdi stillede sig foran den vrede mand for at skærme sine to børn og kone på havnen i Kastrup forrige weekend. Videoen af episoden har siden ført til stor politisk opmærksomhed. Foto: Privatfoto

Pelle Hvenegaard har den femårige datter Zoe Ukhona med hustruen Caroline Hvenegaard. Parret har været meget åbne omkring den lange rejse, de har været på for at blive forældre til Zoe Ukhona, som er adopteret fra Sydafrika.

»Jeg tror, der er mange, der gerne vil isolere problemet til sådan en idiot her, men jeg synes, problemet er meget større, og derfor er det enormt vigtigt at få fokus på,« fastslår den 45-årige tv-vært, forfatter og foredragsholder.

Pelle Hvenegaards egen familie har dog heldigvis ikke selv været udsat for lignende overfusninger, som den der overgik familien Hamdi i Kastrup.

»Men vi er da forberedte på det, desværre. Endnu værre er det dog, at vores datter skal vokse op i et land, hvor hun af mange vil blive betragtet som en fremmed og ikke dansker – og blive set ned på på grund af sin hudfarve,« lyder det fra Pelle Hvenegaard.

Pelle Hvenegaard med datteren Zoe Ukhona og konen Caroline Gullacksen Foto: PRIVAT

Han er nemlig overbevist om, at det er mange års kritisk politisk diskurs om muslimer og andre etniske minoriteter – særligt fra de regeringsbærende partier Socialdemokratiet og Venstre – der viser sin grimme bagside.

»Der bliver kørt så hård en retorik på, at muslimer og indvandrere tager noget fra os, og de ødelægger vores land. Det gør jo, at vi har fået delt befolkningen op i os og dem, og det gør jo også, at folk eksempelvis kigger skævt til kvinder, når de går med tørklæde,« mener Pelle Hvenegaard.

Han anerkender, at der kan være problemer forbundet med integrationen i Danmark, men slår fast, at den generaliserende retorik fra politisk side også rammer alle dem, der aldrig har udgjort noget problem.

»Størstedelen er jo selvfølgelig bare ganske fredelige, almindelige mennesker, som jeg synes, man er med til at stigmatisere. Politikerne har også et ansvar for at tale til dem, for de bliver i virkeligheden ramt hårdest,« understreger han.

Har Pelle Hvenegaard ret i, at politikernes måde at omtale muslimer smitter negativt af på danskernes syn på muslimer?

Han håber, det går op for de mange politikere, der tager afstand til episoden i Kastrup, at grænsen er nået for den indvandrerkritiske retorik.

En anden ting, som kunne afhjælpe stigmatiseringen af etniske minoriteter, mener han, er en øget repræsentation.

»Vi ser meget udenlandsk børne-tv, fordi der føler jeg, at min datter kan spejle sig meget mere. Når man ser Ramasjang og alt muligt andet, så er der virkelig langt imellem de etniske minoriteter, og det, synes jeg faktisk, er en kæmpe skam. Det burde være en del af public service-forpligtigelserne,« slår Pelle Hvenegaard fast.

Udover at tilbyde nogen at spejle sig i, så mener han også, en større diversitet i eksempelvis tv kan være med til at give et mere nuanceret billede af disse minoriteter, end man får fra politisk side.

»Ellers er det eneste, du bliver præsenteret for, når der er nogen, der har lavet noget lort,« slutter han.

Manden i den grønne jakke i videoen, der overfuser børnefamilien, har efterfølgende, over for Ekstra Bladet, stået frem og undskyldt sin opførsel.

»Jeg skammer mig over, at jeg har opført mig sådan over for et andet menneske. Det er helt skævt. Jeg kan ikke tilgive mig selv for det. Det kan jeg sgu ikke,« siger han til avisen.