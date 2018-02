Nu er det snart slut med at følge den charmerende Zoe Ukhona på Instagram.

Stemningen var i top da hele tv-branchen i lørdags kunne fejre sig selv og hinanden ved et storslået prisuddelingsshow i Tivoli Hotel og Congress Center. Mødt op på den røde løber var blandt andre tv-vært Pelle Hvenegaard, hvis tanker dog var hjemme hos sin toårige datter, Zoe Ukhona.

Tv-værten og hans kone, Caroline Gullacksen, adopterede den lille sydafrikanske skønhed i 2016, og siden da har Pelle Hvenegaard til stor begejstring for sine følgere delt billeder af datteren på Instagram.

– Jeg havde aldrig nogensinde drømt om, at det ville gå sådan amok, og at der var så mange, der ville følge med. Nu er det eksploderet fuldstændigt, fortalte den stolte far.

Selvom den 42-årige tv-vært elsker at sprede glæde med billeder og videoer af datteren, er han fast besluttet på, at det snart må stoppe:

– Jeg synes, at det spreder så meget glæde, at jeg poster billeder af min datter, men selvfølgelig skal det ikke være på bekostning af hende, og derfor bliver jeg også nødt til at stoppe med det. Hun ender jo med at blive kendt, og det er ikke særlig gode vilkår at vokse op med at alle kender én, forklarede Pelle, der selv blev et kendt ansigt allerede i en alder af 12 år i den danske Oscar-vindende film ‘Pelle Erobreren’:

– Min verden eksploderede, da jeg var 12 år. Det er meget svært at finde ud af, hvem man egentlig selv er, og hvad man gerne vil, mens alle kigger på. Så den gave har jeg ikke lyst til at give til hende, lød det fra Pelle.

Se den søde video med Pelle og Zoe Ukhona nedenfor:



