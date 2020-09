De færreste er begejstrede for at få deres nattesøvn forstyrret, og det gælder også tidligere tv-vært og nu fuldtidsforfatter Pelle Hvenegaard.

Han er nemlig typen, der sover let, og derfor var det meget ubelejligt, da han nat efter nat blev forstyrret af en mekanisk lyd. Det har han fortalt til TV 2 Lorry.

»Vi har suset rundt inde på min datters værelse for at finde ud af, om der var noget legetøj, der stod tændt. Jeg har også tænkt over, om det var noget, der kom fra en lastbil, for vi endte jo med at opdage, at lydene kom udefra,« lyder det fra ham.

Tv-værten valgte derfor at filme ud af vinduet for at fange lyden. Efterfølgende fik han så opklaret, da han delte videobiden på Facebook, at det er nogle el-løbehjul, som spiller en melodi.

Det burde de dog ikke, lyder det fra direktør i firmaet Lime, der har de omtalte nattesyndere.

»Uden at kende den specifikke sag, så lyder det som om, der er en fejl i softwaren. Det er ikke meningen, at løbehjulene skal 'sige lyde' om natten, da vi har deaktiveret denne funktion for at skabe ro om natten,« lyder det fra direktør Niklas Joensen til tv-stationen.

El-løbehjulene har på flere områder været genstand for stor debat. Politiet har også fortalt, at flere brugere behandler dem som legetøj, og at der deruodver er 'alarmerende mange', som kører påvirkede på dem.

»Vi har længe haft kampagner med, at man skal lade bilen stå, når man drikker, men løbehjulet er forholdsvis nyt i den danske trafik, så derfor kræver det, at vi informerer folk om, hvad de må og ikke må,« lød det fra politikommissær Peter Veje sidste sommer.

»Mange betragter det (løbehjulet, red.) som et stykke legetøj. De er ikke klar over, at der er nogle regler, man skal følge, så de har ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at det kunne ende der,« lød det dengang.