Den Emmy-vindende skuespiller Peggy McCay, der især er kendt for sin rolle i Horton-sagen, er død i en alder af 90 år.

Den prisvindende skuespiller er død af naturlige årsager.

Det skriver FOX News.

McCay spillede rollen som Caroline Brady i den populære sæbeopera, der indtil videre er blevet til 13.341 episoder. Den nu afdøde skuespillerinde spillede dog kun med i 645 af de mange afsnit.

Peggy McCay er død i en alder af 90 år. Foto: ritzau/scanpix Vis mere Peggy McCay er død i en alder af 90 år. Foto: ritzau/scanpix

En af Peggy McCays tidligere kolleger fra Horton-sagaen, Deidre Hall, hylder McCay på Facebook:

'Vores kære Peggy McCay har forladt os. Hun var en ven, en aktivist og en hårdtarbejdende kvinde. Jeg husker, da jeg mødte hende på sygesengen - en meget træt ven. Jeg støttede hende, mens hun frygtløst tog imod læger og sygeplejersker, der sørgede for, at hun havde det godt,' skriver hun blandt andet.

Peggy McCay er altså kendt for sine mere end 600 afsnit i rollen som Caroline Brady, men det var ikke for den rolle, at hun vandt en Emmy-statuette. Nej, hun vandt i 1991 en Emmy i kategorien 'Outstanding Guest Actress in a Drama Series' for rollen som Irene Hayes i tv-serien The Trials of Rosie O'Neill.

Peggy McCay blev aldrig gift og efterlader sig heller ingen børn.