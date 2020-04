Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglas mand, Peder Uggla, er gået bort.

Den svenske søofficer og oberstløjtnant fra Stockholm blev 74 år gammel.

Det skriver Berlingske, som i en nekrolog blandt andet beskriver, hvordan Peder Uggla fravalgte magten i Mærsk trods sit 48 år lange ægteskab med koncernes overhoved.

Peder Uggla blev født den 19. maj 1945 og havde to børn - sønnerne Robert Uggla og Johan Uggla - sammen med Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Han blev ifølge Berlingske kaldt den 'hemmelige' svigersøn, fordi han aldrig viste sig frem i offentligheden - eller nærmere betegnet i medierne.

Det lykkedes ham således at holde sig selv 'skjult' for offentligheden i de knap fem årtier, han nåede at være gift med en af landets rigeste og mest magfulde kvinder.

En kvinde, der ifølge Berlingske bliver betegnet som den rigeste i Sverige.

Peder Uggla fravalgte - på nær fra en formandspost i Mærsks datterselskab i Göteborg - at gøre karriere i A.P. Møller-gruppen for i stedet at satse på sin militærkarriere.

Han blev således familien Ugglas 14. generation af officerer.

Peder Uggla boede indtil sin død sammen med Ane Uggla i deres hjem i Ostermalm i Stockholm.

Af familiens dødsannonce fremgår, at der afholdes en urnenedsættelse og mindehøjtidelighed den 21. august klokken 11, hvor coronakrisen forhåbentlig er overstået.

'Så skimrande var aldrig havet', lyder det i dødsannoncen, hvilket på dansk kan oversættes til noget nær 'så meget har havet aldrig skimret/glitret før'.