'Peaky Blinders'-stjernen Sophie Rundle er gravid.

Skuespillerinden, der også er kendt fra filmen 'The Midnight Sky', hvor hun spillede over for George Clooney, afslørede selv den glædelige nyhed på Instagram tirsdag.

'Ny ven på vej,' indleder hun opslaget, hvor hun samtidig fremviser en stor babybule.

'Vennen ankommer med påskeliljerne og de solrige dage til foråret,' fortsætter hun.

Ifølge Metro kommer nyheden blot to måneder efter, at Sophie Rundle var indlagt på hospitalet med coronavirus.

Det er første gang, at skuespillerinden bliver mor.

Barnet skal hun have sammen med sin forlovede, skuespilleren Matt Stokoe, som hun har dannet par med siden 2016.

De to mødte hinanden under optagelserne til tv-serien 'Jamestown' og blev forlovet i maj 2019.

Sophie Rundle er i øjeblikket i gang med at filme den sjette sæson af den yderst populære britiske serie 'Peaky Blinders', hvor hun spiller rollen som Ada Thorne.

Produktionen af den sjette sæson, som bliver den sidste af slagsen, blev ellers sidste forår afbrudt af den igangværende coronakrise.