Hvor er Paula Abdul? Og hvem er den 12-årige pige, der udgiver sig for at være hende?

Det spørgsmål stillede flere af den 60-årige sangers følgere på Instagram, da hun søndag lagde en stribe billede op fra en julefest hos 'The Real Housewives of Beverly Hills'-stjernen Kathy Hilton.

På billederne poserer hun med blandt andre Heidi Klum og Jaclyn Smith. Men særligt et billede af Paula Abdul sammen med festens vært har fået folk til at spærre øjnene op.

'Wow. Jeg forstår ikke det her. Alle ved, hvordan du i virkeligheden ser ud. Mængden af redigering er pinligt tydelig,' skriver en følger, mens en anden er mere kontant:

'Hold da kæft! Hun ligner jo en lille pige.'

Lige som mange andre på sociale medier benytter Paula Abdul sig af filter og redigering, inden hun lægger en selfie på Instagram.

Men på billedet sammen med Kathy Hilton har hun tilsyneladende været så aktiv med filteret, at det nærmest ikke er til at se, at det er hende.

Og det har altså fået flere af hendes følgere til at lange ud efter hende.

Sådan plejer Paula Abdul at se ude. Her er hun fotograferet – uden filter – til en Thanksgiving-parade i november. Foto: Charles Sykes Vis mere Sådan plejer Paula Abdul at se ude. Her er hun fotograferet – uden filter – til en Thanksgiving-parade i november. Foto: Charles Sykes

'At få dig selv til at lige en 50-årig i stedet for en på 60 er én ting. Man at få dog selv til at se ud om en 12-årig er noget helt andet. Du behøver ikke gøre det her,' lyder en af kommentarerne.

'Du burde være stolt over at ældes med ynde. Hvorfor har du brug for de her ekstreme filter? Du får unge piger og kvinder til at føle, de bliver nødt til at bruge filter, og at de ikke kan være stolte som de er, og det er meget, meget trist.'

Paula Abdul har ikke svaret de mange kritiske røster.