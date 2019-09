Husker du den britiske telefonsælger Paul Potts, der tog hele verden med storm i 2007, da han vandt den første udgave af det engelske tv-program 'Britain´s Got Talent'?

I weekenden gjorde den 48-årige operasanger i hvert fald comeback i den populære talentkonkurrence, som denne gang hylder tidligere vindere af programmet.

Men der var nu ikke så meget at fejre, da sangfænomenet var tilbage på den scene, hvor det hele startede for ham tilbage i 2007.

Det skriver det engelske medie Daily Mirror.

Paul Potts. Foto: MICHAEL KAPPELER Vis mere Paul Potts. Foto: MICHAEL KAPPELER

Paul Potts var inden starten på 'Britain´s Got Talent: The Champions' én af favoritterne, men allerede i den første uge af konkurrencen måtte Paul Potts vinke farvel til seerne.

Det kom som et chok for Simon Cowell, der er én af dommerne i programmet.

»Jeg vil være ærlig over for dig, Paul. Du startede lidt vaklende, men du ramte de høje toner, da det gjaldt,« roste den 59-årige tv-dommer, der var lige så chokeret som sin 48-årige meddommer Amanda Holden.

»Hvad med Paul Potts?« lød det fra hende, da resultatet af seernes stemmer blev annonceret og dermed sendte en flok dansende ‘stormtroopers’ (‘Boogie Storm’, red.) videre på bekostning af Paul Potts.

Simon Cowell. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Simon Cowell. Foto: MARIO ANZUONI

Hovedpersonen selv nægter at lade sig påvirke af weekendens smertelige nederlag.

Han vil i stedet fortsætte sin operakarriere, og han overvejer stærkt at stille op i endnu en udgave af talentkonkurrencen, hvis muligheden igen byder sig.

»Det ville jeg bestemt tænke over. Det er kun fedt at få lov til at vise min stemme og opera som kunstform for flere mennesker verden over,« fortæller Paul Potts til det engelske medie The Sun.

‘Britain´s Got Talent’ som programformat har eksisteret i Danmark siden 2014 under titlen ‘Danmark har talent’.