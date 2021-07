Jennifer Lopez og Ben Affleck har genfundet kærligheden efter over 17 år fra hinanden.

Lige nu render de rundt og er nyforelskede. Kilder i Hollywood oplyser til E! News, at deres familier har mødt hinanden. Og J-Lo siger nu, at 'hun aldrig har haft det bedre.'

Men spørgsmålet er bare, hvor længe den varer.

Nu forklarer parterapeut og psykolog Frej Prahl fra DR-programmet 'Fede Forhold', at det feterede Hollywood-par kan komme i problemer, når den nye, gamle forelskelse har lagt sig.

Ofte vender de samme problemer nemlig tilbage.

»Det er jeg overbevist om,« siger han og uddyber:

»Forskningen siger, at man er meget heldig, hvis det varer otte måneder i gennemsnit. Det er mellem fem og otte måneder, og så går man over i det mere hverdagsagtige, Hverdagsfnidderen begynder at indfinde sig, og overskuddet er ikke det samme;« siger Prahl til B.T.

Det var i april, at avisen New York Post kunne berette, at Jennifer Lopez og Ben Affleck begyndte at se hinanden igen efter 17 års pause. Ifølge sladderklummen Page Six besøgte eksparret hinandens huse flere gange, og sød musik opstod atter.

Hvis vi antager, at 'Bennifer 2.0.' begyndte i april, skal parret altså forvente, at hverdagen vender tilbage senest ved juletid.

»Men der kan være en forelskelsesperiode, som overtrumfer det, fordi 'nu fandt vi endelig hinanden igen, og vi kan genoplive noget af det, der var så dejligt'. Man glemmer det, der var bøvlet og svært,« siger Frej Prahl og uddyber:

»Det er en forglemmelse. Men det afhænger også af, hvor svært det har været, hvis det har været rigtig svært, så er det måske i hukommelsen, og det kan være svært at gå tilbage, men hvis det måske bare er løbet ud i sandet igen, så tror jeg, du glemmer problemerne. Så mødes I igen og finder en romantisk glæde. Men det er blot midlertidigt. Jeg oplever altid, at lorten flytter med,« slår han fast.

Omvendt vil han gerne understrege, at det er muligt at få gammel kærlighed til at blomstre på ny.

»Det er muligt, i den grad. Jeg har lige haft et par i terapi, der har været væk fra hinanden længe. Men de har hele tiden vidst, at det skulle være dem. De har bare ikke kunnet få det til at fungere på det tidspunkt. Og så har de været rundt med andre partnere i mellemtiden, og så er de så vendt tilbage til hinanden igen,« siger han.

Da Ben Affleck og Jennifer Lopez sidst dannede par i begyndelsen af 2000'erne var de begge i begyndelsen af 30erne. Siden har de begge haft andre forhold – Jennifer Lopez har været gift og skilt med Marc Anthony, og det var meningen, hun skulle giftes med baseballstjerne Alex Rodriguez i år. Ben Affleck var gift med Jennifer Garner indtil 2018.

»De gamle problemer kommer til at aktualisere sig igen. Men du er blevet mere moden, så derfor er du måske bedre til at opsøge hjælp til at håndtere problemerne. Hvor du før bare lod problemerne opstå og ikke forholdt dig til dem. Ofte ser jeg, at det er de samme ting, der ledte op til en skilsmisse, som kommer på banen en gang til,« forklarer Frej Prahl.

Hvis Jennifer Lopez og Ben Affleck vil lykkes, skal de anerkende deres egne problemer.

»Dem, der er i stand til at se, at vi begge to har en andel i det. Dem, der vil finde ud af, hvorfor de løber ind i de samme problemer igen og igen, de har gode prognoser. Dem, der tror, det bare er den anden, der er en kæmpe nar, kommer altså sjældent særlig langt,« siger Frej Prahl til B.T.

Det er i hvert fald ikke noget problem at få råd til en god parterapeut, der kan hjælpe.

Jennifer Lopez er god for 400 millioner dollar – og Ben Affleck bringer en formue på 150 millioner dollar ind i forholdet.