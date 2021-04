Michael Jackson var fan af masker, længe før vi andre blev det. Han yndede at tildække ansigterne på sine tre børn, før de skulle møde verden.

Derfor har Paris, Prince og Blanket Jacksons liv altid været omgærdet af en vis mystik.

I et nyt interview med Naomi Campbell fortæller popkongens eneste datter, Paris Jackson, nu om livet bag maskerne, det skriver mediet Eonline.com.

Michael Jacksons børn voksede op på ranchen Neverland, men tilbragte store dele af deres barndom andre steder.

Paris Jackson fortæller i et interview med Naomi Cambell om livet som Michael Jacksons datter. Foto: Chris Delmas Vis mere Paris Jackson fortæller i et interview med Naomi Cambell om livet som Michael Jacksons datter. Foto: Chris Delmas

»Jeg er født i L.A. i Californien, men voksede op alle andre steder. Vi boede nogle år nordpå steder som Solvang og området omkring Santa Barbara. Men jeg voksede ligesom op alle steder – for eksempel på østkysten, sydpå, Storbritannien, Europa og Mellemøsten,« siger den i dag 22-årige Paris Jackson.

Sit navn har hun angiveligt fået, fordi hun blev undfanget i Paris. Det er i hvert fald den historie, hun er blevet fortalt. Om den omflakkende barndom siger hun i dag:

»Det var svært, men også en velsignelse og et privilegium at få lov at opleve så meget i en ung alder. Min far var virkelig god til at sikre, at vi blev kultiverede, at vi blev uddannede. Han viste os ikke kun glitter og glamour og lod os ikke kun bo på femstjernede hoteller,« siger hun og fremhæver, at de fik lov at se hele verden.

»Vi så tredjeverdenslande – vi så ligesom hele spektret,« siger hun til Naomi Campbell.

Michael Jacksons børn Paris, Prince og Blanket til mindehøjtideligheden efter deres fars død i 2009. Foto GABRIEL BOUYS. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Michael Jacksons børn Paris, Prince og Blanket til mindehøjtideligheden efter deres fars død i 2009. Foto GABRIEL BOUYS. Foto: GABRIEL BOUYS

Paris Jackson er Michael Jacksons eneste datter og det mellemste barn i hans børneflok. Hun var 11 år, da han i 2009 døde kun 50 år gammel.

Da hun stod frem og holdt tale ved sin fars kiste, var det første gang, verden fik lov at se hendes ansigt. Indtil da lod Michael Jackson kun sine børn se iført enten maske eller et slør.

Om den praksis har Paris Jackson tidligere sagt til Oprah Winfrey:

»Jeg var virkeligt forvirret. Jeg anede ikke, hvorfor jeg skulle have maske på. Men i dag forstår jeg, hvorfor min far ønskede, at jeg var tildækket. For så ville vi ikke blive genkendt, når vi var ude uden ham, og kunne have en normal barndom.«

Michael Jacksons børn har altid været mere eller mindre tilsløret, når de var ude. Foto: Reuters Vis mere Michael Jacksons børn har altid været mere eller mindre tilsløret, når de var ude. Foto: Reuters

På mange måder mener hun, at livet som barn af kongen af pop var relativt normalt. Som andre amerikanske børn elskede hun som lille at besøge steder som familierestauranten Chuck E. Cheese og legetøjsbutikken Toys R' Us. Selvom de var børn af en af verdens største sangere, var de ikke forkælede, siger Paris Jackson.

»Hvis vi ønskede os fem stykker legetøj fra for eksempel Schwartz eller Toys R' Us, skulle vi først læse fem bøger. Det handlede om, at vi skulle gøre os fortjent til dem, at vi ikke bare kunne få.«

Efter nogle hårde teenageår, hvor Paris Jackson kæmpede med både stofmisbrug og selvmordsforsøg, er hun i dag en voksen kvinde, der er gået i sin fars fodspor.

Hun arbejder som musiker, model og skuespiller, fortæller hun til Naomi Campbell i YouTube showet 'No Filter with Naomi Campbell'.