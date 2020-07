Det er ingen hemmelighed, at Paris Jackson, datter af Michael Jackson, havde det svært efter farens død.

Nu fortæller hun åbent om sin selvskadende adfærd, selvmordsforsøg og tankerne bag dem. Det gør hun i dokumentarserien 'Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn'.

I dokumentaren afslører hun, at når hun gjorde skade på sig selv, så var det en måde at klare tabet af sin far på.

Hun fortæller, at hun blev afhængig af mad og derfor tog på, men det gik først op for hende, da hendes kusine fortalte, hun var blevet tyk.

Paris Jackson tog derfor en beslutning om at stoppe med at spise så meget, og det var her, hun startede med at skære i sig selv.

Når hun skar i sig selv, var det en måde at håndtere de store følelsesmæssige smerter, hun kæmpede med.

Hun fortællere videre, at hun blev afhængig af stoffet dopamin, som er et stof, kroppen selv producerer:

»Dopamin kaldes dope af en årsag, det føles godt,« siger Paris Jackson og fortsætter:

»Ting som sex og mad og stoffer og musik og træning – der findes masser af ting, der udløser dopamin. Selvskade var en af dem, tatoveringer var en af dem. Desuden var det en distrahering fra en følelsesmæssig smerte og en overførelse til fysisk smerte og behovet for kontrol.«

Paris Jackson mødte heldigvis sin nuværende kæreste, Gabriel Gleen, som har hjulpet hende med at komme ud på den anden side igen.

»Jeg kæmper stadig med at acceptere mig selv, men det er det, jeg gerne vil udstråle. Jeg vil gerne udstråle, at man skal acceptere sig selv, og at man har modet til at være komfortabel i sin egen krop.«