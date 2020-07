Paris Hilton har været en af verdens største stjerner og banede vejen for andre verdenskendte realitystjerner.

Livet har dog ikke altid været nemt for den 39-årige kendis.

I september kommer der en ny dokumentar, som hedder 'This is Paris', hvor hun fortæller om traumer, hun har oplevet tidligere i sit liv, skriver det amerikanske medie People.

I hvert fald nogle af de traumer, som, hun siger, fandt sted i hendes barndom, skulle ifølge mediet have noget at gøre med et ophold på en kostskole i delstaten Utah.

Paris Hilton og Nicole Richie på et pressemøde for den femte sæson af 'The Simple Life'. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Paris Hilton og Nicole Richie på et pressemøde for den femte sæson af 'The Simple Life'. Foto: MARIO ANZUONI

»Jeg er nervøs. Jeg ryster. Det er svært at spise, fordi min mave rumsterer. Jeg ved ikke... Det er noget personligt og ikke noget, jeg kan lide at tale om,« lyder det fra hende i et klip fra dokumentaren, hvor hun fortsætter:

»Ingen ved virkelig, hvem jeg er. Der var noget, der skete i min barndom, som jeg aldrig har talt om med nogen. Jeg har stadig mareridt om det.«

Dermed åbner Paris Hilton en smule på låget for, hvad hun kommer til at afsløre mere om, når hendes dokumentar har premiere.

Hun har tidligere også fortalt om den hårde periode, hun har havde, efter en video, hvor hun har sex, blev offentliggjort.

I en dokumentarfilmen, som hedder 'The American Meme' taler hun ud om, at hun i en periode ikke ønskede at leve videre, efter hende og ekskæresten Rick Salomon havde optaget dem selv have sex. En video, der endte med at blive sendt verden rundt.

»Det var som at blive voldtaget. Det føltes, som om jeg havde mistet en del af min sjæl - og blive talt om på sådan en grusom og gemen måde. Jeg ønskede bogstaveligt talt at dø på nogle tidspunkter. Jeg var sådan: 'Jeg har bare ikke lyst til at leve', fordi jeg troede alting var taget fra mig,« lød det fra hende.

Det var i særdeleshed i reality-serien 'The Simple Life', hvor også kendis Nicole Richie medvirkede, at Hilton fik sit gennembrud.

Hun afslørede dog sidste år, at det meste af det, man ser, er opdigtet. Hun siger, at hun spillede en fiktiv karakter i serien, men det er ikke noget, hun har det skidt med.

»Det gør mig glad at vide, at jeg skabte noget, der dybest set startede en helt ny generation af mennesker,« siger hun.