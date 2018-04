Den amerikanske mediepersonlighed Paris Hilton taler i en ny dokumentar om bagsiden af den famøse sexvideo.

Den nu 37-årige stjerne blev i starten af 00’erne berømt som den stenrige millardærarving til Hilton-familiens hotelkæde, der levede et overdådigt jetset-liv i New York og Los Angeles.

I 2003 tog Hiltons liv dog en drejning, da der blev offentliggjort en privat sexvideo af hende og hendes daværende kæreste Rick Salomon.

Salomon var selv manden bag lækket, og selvom Hilton ikke ønskede, at omverdenen skulle se ’1 Night in Paris, som filmen blev kaldt, så var det med til at øge hendes popularitet op gennem det forrige årti.

Hilton selv har ikke været meget for at tale om videoen, men det har ændret sig nu, skriver The Hollywood Reporter.

I en kommende dokumentarfilm, der bærer navnet ’The American Meme’, taler Paris Hilton om det var være stjerne gennem sociale medier, men også omkring hendes liv, da videoen brød ud.

Paris Hilton med Bert Marcus, der er instruktøren bag 'The American Meme', til premieren af dokumentaren ved Tribeca Film Festival den 27. april 2018 i New York City. Foto: ANGELA WEISS Paris Hilton med Bert Marcus, der er instruktøren bag 'The American Meme', til premieren af dokumentaren ved Tribeca Film Festival den 27. april 2018 i New York City. Foto: ANGELA WEISS

»Det var som at blive voldtaget. Det føltes som om, jeg havde mistet en del af min sjæl, og at der blev talt om mig på en så ondsindet måde. Jeg ønskede bogstaveligt talt at dø på nogle tidspunkter. Jeg var sådan: ’Jeg har bare ikke lyst til at leve’,« fortæller Hilton i dokumentaren ifølge The Hollywood Reporter.

Ifølge New York Daily News sagsøgte Paris Hilton Rick Salomon for 30 millioner dollars, men eks-kæresten blev kun idømt at skulle betale 400.000 dollars. Ifølge TMZ er det dog langt fra de 10 millioner, som Salomon ventes at have tjent på sexvideoen - og de 400.000 dollars mener Hilton selv, at hun aldrig har set skyggen af.

Paris Hilton er i dag forlovet med model og skuespiller Chris Zylka.