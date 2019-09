Den amerikanske hotelgigant-arving og milliardær Barron Hilton er afgået ved døden i sit hjem. Han blev 91 år gammel. Det oplyser familien i en pressemeddelelse lørdag.

Også Barron Hiltons kendte barnebarn, Paris, har gjort det klart på de sociale medier, at der er tale om et stort tab.

Det skriver blandt andet amerikanske CNN.

'Jeg er i dyb sorg over tabet af min bedstefar Barron Hilton. Han var en legende, visionær, genial, flot, rar og han levede livet fuld af eventyr og med flotte resultater,' skriver hun blandt andet på Instagram.

'Lige siden jeg var en lille pige, har jeg set op til ham som forretningsmand. Jeg er så taknemlig for at have haft sådan en fantastisk mentor. Jeg har altid villet gøre ham stolt.'

Paris Hilton afslører, at hun for et par dage siden havde sin sidste samtale med bedstefaderen.

Her fik hun sagt, hvor højt hun elskede ham, og hvor stor en indflydelse han har haft på hendes liv.

Barron Hilton blev født i Dallas, Texas, i 1927. 10 år senere flyttede han med faderen Conrad N. Hilton, som grundlagde hotelkæden Hilton, til Los Angeles.

Vis dette opslag på Instagram I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. I feel so grateful to have had such an incredible mentor. I always wanted to make him proud. The last conversation we had a few days ago I told him how much of an impact he had on my life. His spirit, heart and legacy will live on in me. Et opslag delt af Paris Hilton (@parishilton) den 20. Sep, 2019 kl. 4.08 PDT

I 1966 overtog han styringen af Hilton-hotellerne som administrerende direktør. Men inden da tilbragte han tid i den amerikanske flåde og herefter som selvstændig iværksætter. Hilton gik på pension i 1996.

Han grundlagde også det amerikanske fodboldhold Los Angeles Chargers i 1960.

Hilton havde en formue på over 2,3 milliarder dollars svarende til 15,4 millioner danske kroner, da han gik bort. 97 procent af formuen skal ifølge Reuters gå til fonden Conrad N. Hilton Foundation.

Han efterlader sig otte børn, 15 børnebørn og fire oldebørn.