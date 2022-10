Lyt til artiklen

I et stort interview med The New York Times fortæller Paris Hilton nu om, hvordan hun oplevede seksuelle overgreb på Utah's Provo Canyon School.

Ifølge Paris Hilton blev både hun og andre unge kvinder udsat for 'underlivsundersøgelser' af stedets ansatte, mens hun gik der.

»Meget sent om natten ville de tage mig og de andre piger ind i et rum, hvor de ville lave lægelige undersøgelser på os. Det var ikke en læge, men forskellige ansatte, der ville få os til at ligge på et bord og stikke deres fingre op i os,« lyder det.

Hun ved ikke, hvad det var, de undersøgte, men hun føler sig overbevist om, at det ikke var læger, der foretog 'undersøgelsen'.

»Det var meget uhyggeligt. Og det er noget, som jeg har blokeret i mange år. Men det kommer tilbage til mig nu. Og når jeg ser tilbage, kan jeg godt se, at der var tale om seksuelle overgreb.«

Repræsentanter for skolen er ikke vendt retur med en kommentar til anklagerne fra hotelarvingen.

Tidligere har Paris Hilton udtalt sig om sin tid på kostskolen og bedt om, at der blev set på de metoder, der blev brugt over for eleverne.

Det var som 16-årig, at hun blev sendt på kostskolen af sine forældre, fordi de mente, at hun var ude af kontrol.

Hun var på skolen i 11 måneder.

I dokumentaren 'This is Paris' fortalte Paris Hilton om, hvilken skrækkelig oplevelse det havde været for hende at være på skolen.

»Jeg vidste, at det ville være værre end noget andet. Det skulle være en skole, men læringen var ikke fokus. Fra jeg vågnede, til jeg gik i seng, blev jeg råbt af.«

Hun har også tidligere fortalt, hvordan hun havde angstanfald på skolen, og at hun græd hver dag.

»Jeg følte mig som en fange, og jeg hadede mit liv.«

Som 18-årig var hun igen ude af skolen, og hun nægtede at tale om oplevelserne i flere år.

Hun forsøger nu, at få råbt magthaverne op, så der bliver set nærmere på de metoder, der bruges på skoler som Provo Canyon.