Nu sætter Paris Hilton foden ned efter et billede af hende iført en hvid trøje med teksten 'stop med at være fattig' har floreret på internettet i flere år.

»Jeg har aldrig haft den trøje på,« siger den 40-årige superstjerne i en video på sin TikTok-profil.

Sandheden er, forklarer hun, at det er et fotomanipuleret billede.

»Det er ikke ægte,« siger hun.

@parishilton Debunking the ##STOPBEINGPOOR myth. Don’t believe everything you read. ##greenscreen ##Iconic ♬ original sound - ParisHilton

I videoen viser hun så det billede, der ifølge hende er den ægte vare. Her kan man se, at teksten på trøjen er 'stop med at være desperat'.

»Tro ikke på alt, hvad du læser,« skriver hun i teksten til videoen, der er set af næsten 5,5 millioner, siden den blev delt mandag aften.

Mediet ET Online har efter Paris Hiltons video også fundet det originale billede, der er taget under et modeshow i 2005.

Her kan man også med et skarpt øje se, at der ikke står fattig. Der står desperat.

Modeshowet fandt sted i Las Vegas, hvor Paris Hilton og andre viste hendes søster Nicky Hiltons tøjkollektion frem.