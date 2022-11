Lyt til artiklen

Paris Hilton skal til næste år være mor.

I en story på Instagram afslører den amerikanske Hilton-arving, at familien bliver udvidet i 2023. I hvert fald hvis det går efter hendes plan.

»Jeg får en masse beskeder fra folk der spørger mig om, hvornår jeg skal have et barn,« skriver hun.

Paris Hilton fortsætter med at fortælle, at hun og gemalen Carter Reum gerne vil nyde det første år af deres ægteskab - bare de to, men, at det hele tiden har været planen, at de vil forsøge at få et barn i starten af 2023.

Realitystjernen Paris Hilton og forretningsmanden Carter Reum planlægger at udvide familien i 2023. Parret blev gift i november 2021 i en tre dages lang bryllupsfejring. Foto: DAVID SWANSON

Den 41-årige realitystjerne og Carter Reumm, der er forfatter, har dannet par siden 2019.

Parret blev gift i november sidste år, hvor bryllupsfesten varede tre dage og angiveligt skulle have kostet omkring 383 millioner danske kroner.

»IVF er altid en rejse for alle, men vi er så heldige at have mange sunde æg klar og venter på at blive en del af vores Cutesy Crew,« skriver hun videre.

Paris Hilton afslørede tilbage i januar sidste år, at hun var startet i fertilitetsbehandling og at hun ser sig selv med tvillinger, helst et af hvert køn.

»Som alle ved har jeg en ekstremt travl arbejds- og rejsekalender, men intet gør mig mere begejstret end at blive mor i 2023.«