Den over 115 år gamle skønhedsgigant Coty Inc. overtager inden for det næste år aktiemajoriteten i Kylie Jenners make-up- og hudplejebrand

Og hvad koster 51 procent af reality-stjernens virksomhed så?

Intet mindre end 600 millioner dollar - svarende til omtrent fire milliader kroner. Selve købet forventes at gå igennem i tredje kvartal 2020, skriver Coty Inc. i en pressemeddelelse.

Coty Inc. er kendt for at samarbejde med netop designere og kendte, og med 270 millioner følgere på de sociale medier, vurderer firmaet, at Kylie Jenner passer perfekt ind i familien.

'At kombinere Kylies kreative vision og uovertrufne forbrugerinteresse med Cotys ekspertise og ledelse inden for prestigefyldte skønhedsprodukter er et spændende skridt i vores transformation,' udtaler Pierre Laubies, administrerende direktør i pressemeddelelsen.

Virksomheden blev grundlagt i 1904 af franskmanden François Coty og er i dag en af verdens største i branchen.

Coty Inc. ejer et hav af parfume-, make-up- og andre skønhedsmærker. Heriblandt Wella, Max Factor og nu også snart Kylie Cosmetics og Kylie Skin.

Kylie Cosmetics blev skabt af reality-stjernen Kylie Jenner i 2015, og i foråret 2019 kom Kylie Skin til.

Og forretningen må siges at have været en succes for den 22-årige kvinde.

I august 2018 var hun på forsiden af Forbes med titlen 'yngste selvskabte milliardær nogensinde'. Og nu starter hun altså et nyt kapitel i forretningseventyret, når hun parrer op med Coty Inc.

'Jeg er spændt på at samarbejde med Coty for fortsat at nå ud til endnu flere fans af Kylie Cosmetics og Kylie Skin,' siger hun blandt andet i pressemeddelelsen.

Hun og hendes team kommer fortsat til at tage sig af store dele af virksomhedens kreative drift.