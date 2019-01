En tidligere 'Paradise Hotel'-deltager starter året ud med lidt af en opsang til folk på de sociale medier.

Mathias Hjort, kendt fra 'Paradise Hotel', starter 2019 med give folk på de sociale medier en ordentlig skideballe. Han er nemlig træt af, at rigtig mange ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når de kan gemme sig bag en skærm.

»For at sige det helt konkret: Jeg er fucking træt af at se på internettet, generelt alle steder, hvis der er nogen, der laver musik, hvis nogen lægger et nyt billede op eller en ny video på YouTube. Folk skriver de mest nedladende ting nogensinde,« siger Mathias i videoen på sin YouTube-kanal.

Den tidligere paradiso opfordrer alle til at tænke sig om en ekstra gang, inden man deler ud af sine hadefulde kommentarer på de sociale medier.

»Brug jeres fucking internet ordentligt. Jeg er træt af at se alle de dumme kommentarer!«

»Hver gang du lige tænker: Har jeg lyst til at skrive det her? Så tænk jer en ekstra fucking gang om, fordi der er en anden en, der sidder derude og modtager det.«

»Og jeg er træt af at se, at folk ikke kan finde ud af det. Jeg forstår ikke, at man har behovet for at svine et andet menneske til, når det er, at man sidder og er anonym,« siger Mathias.

Du kan se Mathias’ opsang til folk på de sociale medier herunder:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.