Paradise Hotel-deltageren Teitur Skoubo ser ret skræmmende ud for tiden.

Den 23-årige færing, der vandt reality-programmet tidligere i år, vågnede nemlig for 12 dage siden op med et ømt og lettere rødt øje.

Siden har det spredt sig til det andet øje, og begge øjne var efter nogle dage ildrøde. Der kom sågar små mængder blod fra dem.

»Jeg ligner jo en, der er blevet gennemtæsket. De er helt hævede, røde og ømme,« fortæller han.

Da det stod allerværst til, var færingens øjne helt røde. Foto: Privat

Flere gange har Teitur Skoubo aflagt lægen et visit, og han har da også fået både saltvand og øjendråber mod problemet. Men lige lidt har det hjulpet.

»Der var en læge, der sagde, at det var det værste, han havde set i sin tid i faget. Men de ved stadig ikke, hvad det er, for der er ingen bakterier eller infektion. Derfor gider jeg heller ikke bruge mere tid på at gå til læge, for de hjælper alligevel ikke.«

Meget tyder da også på, at det værste er overstået. Øjnene begyndte tirsdag at se lidt bedre ud, og det lader til, at Teitur Skoubo ser håb i det fjerne.

»Nu prøver jeg bare at tage det roligt. Jeg giver det et par dage og håber på, at min fantastiske krop kan klare arbejdet selv.«

Sådan ser Teiturs øjne ud i onsdag.

Som om det ikke er slemt nok at rende rundt og - med Teitur Skoubos egne ord - ligne en vampyr, så har to af hans venner fra realityverdenen - Jonass Jannec og Lenny Pihl, som begge har været med i Paradise - også startet rygter om, at det er klamydia, der har sat sig i hans øjne.

De rygter afviser Paradise-deltageren dog. Han har nemlig spurgt sin læge.

»Jeg ville næsten ønske, det var klamydia, for så vidste jeg i det mindste, hvad det var,« siger han og fortæller, at narrestregen ikke vil gå ustraffet hen.

»Jeg glæder mig til at give dem igen. Jeg kommer til at skabe de bedste rygter,« griner han.